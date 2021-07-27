Противопоказания прививки «Эпиваккорона», утвержденные Минздравом

Распространение коронавирусной инфекции с опасными осложнениями уносит всё новые жизни. Человечество отвечает на угрозу созданием вакцин. Только в России на июль 2021 года используются 4 их разновидности.
«Эпиваккорона» считается одной из самых безопасных вакцин, благодаря мягкому воздействию и минимуму побочных эффектов. Достичь такого результата позволил исходный материал, в котором отсутствуют какие-либо компоненты SARS-CoV-2 – возбудителя коронавируса.
Разработанная в конце 2020 года центром вирусологии «Вектор» вакцина не вызывает ломоту, головную боль и повышение температуры, в отличие от многих других вакцин. Но это не повод считать, что она подходит абсолютно всем без разбора. Специалисты «Национального медицинского центра терапии и профилактической медицины», при Минздраве РФ выяснили, когда вводить «Эпиваккорону» нельзя.
Противопоказания
- Беременным и кормящим матерям вакцину «Эпиваккорона» не ставят из-за малого количества исследований среди таких пациенток. Исключение составляют женщины с хроническими заболеваниями, создающие угрозу здоровью матери в случае заражения коронавирусом. Пока что им ставят «Спутник V», если срок беременности не меньше 22-х недель.
- На детях младше 18-ти лет «Эпиваккорону» не используют – вакцина ещё мало изучена.
- Наличие аллергии на производные алюминия, или других сильных аллергий – причина получить отвод от «Эпиваккороны», так как в ней содержится гидроксид алюминия, как вспомогательный компонент.
- Противопоказана «Эпиваккорона» людям с онкологическими заболеваниями крови и новообразованиями на начальных стадиях.
- Пациент, перенёсший коронавирус, должен подождать полгода после выздоровления, чтобы осуществить вакцинацию. Антитела, сохранившиеся по истечении полугода – не повод отказываться от прививки.
- Любые простудные и инфекционные заболевания в острой форме исключают вакцинацию, пока состояние пациента не придёт в норму.
Как работает «Эпиваккорона»
Вакцина относится к пептидным – её содержимое состоит из антигенов, очень похожих на участки белков коронавируса. Иммунитет не отличает их от реального возбудителя, поэтому запоминает их так же, как и при попадании в организм настоящего SARS-CoV-2.
И пептиды, и белок-носитель в молекуле вакцины созданы искусственно, без использования генетического материала вируса. Поэтому серьёзного ухудшения самочувствия после «Эпиваккороны» не бывает. Зато антитела, выработанные в ответ на вакцину, самые настоящие. Они надолго остаются в организме, подстерегая коронавирус.
Надёжность «Эпиваккороны»
Вакцина попадает в организм путём двух инъекций, однако, в отличие от «Спутника V», содержимое двух уколов одинаковое. Иммунитет против коронавируса вырабатывается примерно через 40 дней после первого введения «Эпиваккороны». Второе призвано усилить иммунный ответ.
Пока что эффективность вакцины оценивается создателями, как близкая к 100%, вне зависимости от штамма коронавируса. Иммунитета после «Эпиваккороны» должно хватать на целый год. Так ли это – покажет время.