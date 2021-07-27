Противопоказания прививки «Эпиваккорона», утвержденные Минздравом
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
26.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Противопоказания прививки «Эпиваккорона», утвержденные Минздравом

5:30:417/27/2021,Ирина НоваяФото: https://www.rospotrebnadzor.ru/
0

Разработанная в конце 2020 года центром вирусологии «Вектор» вакцина не вызывает ломоту, головную боль и повышение температуры, в отличие от многих других вакцин.

«Эпиваккорона» считается одной из самых безопасных вакцин, благодаря мягкому воздействию и минимуму побочных эффектов
«Эпиваккорона» считается одной из самых безопасных вакцин, благодаря мягкому воздействию и минимуму побочных эффектов
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
Почему после прививки от коронавируса может подниматься температура и нормально ли это?

Почему после прививки от коронавируса может подниматься температура и нормально ли это?Уничтожавшую вакцину от коронавируса медика обвинили в растратеЕщё 363 новости

Распространение коронавирусной инфекции с опасными осложнениями уносит всё новые жизни. Человечество отвечает на угрозу созданием вакцин. Только в России на июль 2021 года используются 4 их разновидности.

«Эпиваккорона» считается одной из самых безопасных вакцин, благодаря мягкому воздействию и минимуму побочных эффектов. Достичь такого результата позволил исходный материал, в котором отсутствуют какие-либо компоненты SARS-CoV-2 – возбудителя коронавируса.

Разработанная в конце 2020 года центром вирусологии «Вектор» вакцина не вызывает ломоту, головную боль и повышение температуры, в отличие от многих других вакцин. Но это не повод считать, что она подходит абсолютно всем без разбора. Специалисты «Национального медицинского центра терапии и профилактической медицины», при Минздраве РФ выяснили, когда вводить «Эпиваккорону» нельзя.

Противопоказания


  • Беременным и кормящим матерям вакцину «Эпиваккорона» не ставят из-за малого количества исследований среди таких пациенток. Исключение составляют женщины с хроническими заболеваниями, создающие угрозу здоровью матери в случае заражения коронавирусом. Пока что им ставят «Спутник V», если срок беременности не меньше 22-х недель.
  • На детях младше 18-ти лет «Эпиваккорону» не используют – вакцина ещё мало изучена.
  • Наличие аллергии на производные алюминия, или других сильных аллергий – причина получить отвод от «Эпиваккороны», так как в ней содержится гидроксид алюминия, как вспомогательный компонент.
  • Противопоказана «Эпиваккорона» людям с онкологическими заболеваниями крови и новообразованиями на начальных стадиях.
  • Пациент, перенёсший коронавирус, должен подождать полгода после выздоровления, чтобы осуществить вакцинацию. Антитела, сохранившиеся по истечении полугода – не повод отказываться от прививки.
  • Любые простудные и инфекционные заболевания в острой форме исключают вакцинацию, пока состояние пациента не придёт в норму.

Как работает «Эпиваккорона»

Вакцина относится к пептидным – её содержимое состоит из антигенов, очень похожих на участки белков коронавируса. Иммунитет не отличает их от реального возбудителя, поэтому запоминает их так же, как и при попадании в организм настоящего SARS-CoV-2.

И пептиды, и белок-носитель в молекуле вакцины созданы искусственно, без использования генетического материала вируса. Поэтому серьёзного ухудшения самочувствия после «Эпиваккороны» не бывает. Зато антитела, выработанные в ответ на вакцину, самые настоящие. Они надолго остаются в организме, подстерегая коронавирус.

Надёжность «Эпиваккороны»

Вакцина попадает в организм путём двух инъекций, однако, в отличие от «Спутника V», содержимое двух уколов одинаковое. Иммунитет против коронавируса вырабатывается примерно через 40 дней после первого введения «Эпиваккороны». Второе призвано усилить иммунный ответ.

Пока что эффективность вакцины оценивается создателями, как близкая к 100%, вне зависимости от штамма коронавируса. Иммунитета после «Эпиваккороны» должно хватать на целый год. Так ли это – покажет время.

Навку требуют наказать за резкие слова о женоподобном гимнасте
Грустная новость о Макsим: проблемы уже с сердцем и правым легким
Теперь сердце: последние вести о Макsим не самые оптимистичные
Широков не стал скрывать, к чему принуждала его Проклова
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Убит адмирал ВМФ России Лобанов: что удалось выяснить
Президент Украины ввел санкции против богатейшей женщины России
Названа возможная причина смерти Александра Курдюкова
Высоцкая в купальнике: реакция подписчиков
ЭпиВакКоронапротивопоказания для вакцины Эпиваккорона
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какую вакцину выбрали вы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Противопоказания прививки «Эпиваккорона», утвержденные Минздравом
5:30:41 7/27/2021
Противопоказания прививки «Эпиваккорона», утвержденные Минздравом
Почему нельзя пить алкоголь с антибиотиками?
5:00:03 7/27/2021
Почему нельзя пить алкоголь с антибиотиками?
Тоцилизумаб спасает от смерти тяжело больных коронавирусом
4:30:48 7/27/2021
Тоцилизумаб спасает от смерти тяжело больных коронавирусом
Как естественными методами выгнать мух, комаров, тараканов, слизней, ос и муравьев из вашего дома
4:00:16 7/27/2021
Как естественными методами выгнать мух, комаров, тараканов, слизней, ос и муравьев из вашего дома
Симптомы тромбоза глубоких вен после коронавируса
3:00:17 7/27/2021
Симптомы тромбоза глубоких вен после коронавируса
Семь самых мудрых знаков зодиака назвали астрологи
2:30:41 7/27/2021
Семь самых мудрых знаков зодиака назвали астрологи
Препарат ремдесивир очень эффективен в лечении коронавируса, доказали ученые
2:00:09 7/27/2021
Препарат ремдесивир очень эффективен в лечении коронавируса, доказали ученые
Симптомы камней в почках: 7 первых сигналов, на которые срочно нужно обратить внимание
1:30:59 7/27/2021
Симптомы камней в почках: 7 первых сигналов, на которые срочно нужно обратить внимание
Отличная неделя начнется у трех знаков зодиака с 26 июля 2021 года
1:00:19 7/27/2021
Отличная неделя начнется у трех знаков зодиака с 26 июля 2021 года
Почему после прививки от коронавируса может подниматься температура и нормально ли это?
12:30:51 7/27/2021
Почему после прививки от коронавируса может подниматься температура и нормально ли это?