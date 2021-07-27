Вакцинация при аллергии: какие противопоказания и как получить медотвод
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Вакцинация при аллергии: какие противопоказания и как получить медотвод

6:00:417/27/2021,Ирина НоваяФото: https://commons.wikimedia.org/
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Аллергикам важно изучить состав вакцины, которой они намерены привиться. Некоторые вспомогательные вещества могут стать причиной аллергии.

Аллергическая реакция в ответ на вакцину не исключена
Аллергическая реакция в ответ на вакцину не исключена
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Новая коронавирусная инфекция – большая угроза здоровью и жизни россиян. Третья волна заболевания, стартовавшая летом, заставила профильные ведомства искать возможность остановить коронавирус. Сделать это может только коллективный иммунитет, самой безболезненной почвой для которого станет массовая вакцинация.

На конец июля 2021-го года в России сформирован список профессий, представителям которых вакцинироваться от коронавируса обязательно.

Отказаться от вакцинации, сохранив работу и зарплату можно по медицинским показаниям. Их имеет каждая из трёх отечественных вакцин. Непростой вопрос встал перед аллергиками: рискованно ли им вводить вакцину? Разбираемся на основе рекомендаций «НМИЦ ТПМ» при Минздраве РФ.

Об аллергии

Под аллергией понимают неадекватный ответ иммунной системы на вещество, попавшее в организм. Реакции бывают разными, чаще всего это першение в горле, кашель, чихание, отёки слизистой оболочки, зуд и кожные высыпания. Сила аллергии колеблется в зависимости от количества вещества-аллергена и особенностей организма. У одних реакция ограничится лёгким насморком, у других повлечёт патологические процессы, вплоть до анафилактического шока с летальным исходом.

О вакцине

Прививки человечество широко практикует с XVIII века. Назначение вводимой в организм вакцины – устроить организму «учебную тревогу», в процессе которой иммунитет учится распознавать и устранять опасных возбудителей.

Материалом для вакцин служат слабые, мёртвые или искусственные возбудители заболеваний. Три отечественные вакцины от коронавируса используют разные безопасные компоненты, позволяющие организму подготовить антитела на случай реального заболевания.

Вакцинация для аллергиков

Аллергическая реакция в ответ на вакцину не исключена. Однако предугадать её заранее сложно. Противопоказанием для всех вакцин являются тяжелые аллергические реакции, которые наблюдались у пациента в течение жизни. И речь здесь не о сыпи или чихании. Причиной для медотвода может стать перенесённый отёк Квинке, анафилактический шок или экссудативная экзема.

Более лёгкие аллергические реакции вакцинацию не отменяют. Но прививаться от коронавируса на их фоне следует с осторожностью. Если аллергия возникла после первого введения вакцины, второй компонент не используется. Его нередко заменяют другой вакциной.

Аллергикам важно изучить состав вакцины, которой они намерены привиться. Некоторые вспомогательные вещества могут стать причиной аллергии. Например, гидроксид алюминия в «Эпиваккороне» не позволяет использовать её людям, чувствительным к алюминию.

Как получить отвод

Подтвердить угрозу тяжёлой аллергической реакции можно справкой от врача. Накануне вакцинации нужно посетить участкового терапевта и рассказать об опасениях, связанных с аллергией. Медик оценит необходимость отвода, может назначить несколько дополнительных анализов.

Справка о медотводе должна включать информацию о выдавшей её поликлинике, данные лечащего врача и пациента. В документе указывают диагноз, ставший причиной отказаться от прививки. Иногда он действует только в отношении одной вакцины. Заверяется справка подписью врача и печатями. Отвод может быть бессрочным или ограниченным по времени.

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