Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 27 июля 2021 в России и мире

• День рождения гамбургера
• День пяти случайных встреч
• День прогулки с домашними растениями (Take Your Houseplants for a Walk Day)
• Праздник иконы Божией Матери «Елисаветградская»
• День памяти преподобного Никодима Святогорца
• День памяти святого преподобного Стефана Махрищского
• День памяти святого апостола от 70-ти Акилы, епископа Гераклейского
• День ходьбы на ходулях (Walk on Stilts Day)
• День трансатлантической связи (Cross Atlantic Communication Day)
• День благодарности волынке (Bagpipe Appreciation Day)
• День работника МФЦ
• День шотландского виски (National Scotch Day) - США
• День сони (Unikeonpaiva) - Финляндия
• День крем-брюле (National Creme Brulee Day) - США
• День куриных палочек (National Chicken Finger Day) - США
• День милосердия (National Love is Kind Day) - США
• День «Возьмите свои штаны на прогулку» (Take Your Pants For a Walk Day) - США
• День подземелий и драконов, День Гэри Гайгэкса (Gary Gygax Day) - США
• День Церкви Христа (Iglesia ni Cristo Day) - Филиппины
• День памяти погибших за независимость - Вьетнам
• День штата Нью-Джерси (National New Jersey Day) - США
• День Норфолка (Norfolk Day) - Великобритания
• День вечной победы (Day of Victory in the Great Fatherland Liberation War) - КНДР
• День перемирия ветеранов Корейской войны (National Korean War Veterans Armistice Day) - США
• День Хосе Сельсо Барбосы (Jose Celso Barbosa Day) - Пуэрто-Рико
• Именины у Степана, Онисима, Петра, Николая, Ивана
• День Акилы (Дозоры)
Важные события
1741 корабль русского исследователя Алексея Чирикова из экспедиции Витуса Беринга первым достиг островов Северо-Западной Америки.
1827 учреждено первое в России страховое общество.
1836 в честь победы русского воинства в Отечественной войне 1812 года в Москве заложен Храм Христа Спасителя.
1920 в Москве с Красной площади совершён первый в России свободный полёт на сферическом аэростате Анощенко, Куни и Олеринским.
1921 в Канаде впервые получен инсулин
1925 ЦИК и СНК СССР приняли постановление «О признании Российской академии наук высшим учебным учреждением СССР».
1941 тело Ленина вывезено из столицы. Операция держалась в строжайшем секрете. Потом тело снова вернули в Мавзолей.
1947 первый полёт первого реактивного бомбардировщика Ту-12.
1964 Указом Президиума ВС СССР, на базе Главного управления Гражданского воздушного флота при СМ СССР, образовано общесоюзное Министерство гражданской авиации СССР.
1985 осуществлен первый полет спортивно-пилотажного акробатического самолета СУ-26М
1985 с 27 июля по 3 августа в Москве проходил XII Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Его открыл М. Горбачёв.
1989 Московское Высшее Техническое Училище (МВТУ) им. Н. Э. Баумана переименовано в Московский Государственный Технический Университет им. Н. Э. Баумана.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend