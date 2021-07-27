Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 27 июля 2021 в России и мире
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
27.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 27 июля 2021 в России и мире

7:40:417/27/2021Фото: pxhere
0

Все праздники и важные памятные даты России и мира на 27 июля 2021 года.

гамбургер
Гамбургер отмечает свой день рождения 27 июля

• День рождения гамбургера
• День пяти случайных встреч
• День прогулки с домашними растениями (Take Your Houseplants for a Walk Day)
• Праздник иконы Божией Матери «Елисаветградская»
• День памяти преподобного Никодима Святогорца
• День памяти святого преподобного Стефана Махрищского
• День памяти святого апостола от 70-ти Акилы, епископа Гераклейского
• День ходьбы на ходулях (Walk on Stilts Day)
• День трансатлантической связи (Cross Atlantic Communication Day)
• День благодарности волынке (Bagpipe Appreciation Day)
• День работника МФЦ
• День шотландского виски (National Scotch Day) - США
• День сони (Unikeonpaiva) - Финляндия
• День крем-брюле (National Creme Brulee Day) - США
• День куриных палочек (National Chicken Finger Day) - США
• День милосердия (National Love is Kind Day) - США
• День «Возьмите свои штаны на прогулку» (Take Your Pants For a Walk Day) - США
• День подземелий и драконов, День Гэри Гайгэкса (Gary Gygax Day) - США
• День Церкви Христа (Iglesia ni Cristo Day) - Филиппины
• День памяти погибших за независимость - Вьетнам
• День штата Нью-Джерси (National New Jersey Day) - США
• День Норфолка (Norfolk Day) - Великобритания
• День вечной победы (Day of Victory in the Great Fatherland Liberation War) - КНДР
• День перемирия ветеранов Корейской войны (National Korean War Veterans Armistice Day) - США
• День Хосе Сельсо Барбосы (Jose Celso Barbosa Day) - Пуэрто-Рико
• Именины у Степана, Онисима, Петра, Николая, Ивана
• День Акилы (Дозоры)

Важные события

1741 корабль русского исследователя Алексея Чирикова из экспедиции Витуса Беринга первым достиг островов Северо-Западной Америки.
1827 учреждено первое в России страховое общество.
1836 в честь победы русского воинства в Отечественной войне 1812 года в Москве заложен Храм Христа Спасителя.
1920 в Москве с Красной площади совершён первый в России свободный полёт на сферическом аэростате Анощенко, Куни и Олеринским.
1921 в Канаде впервые получен инсулин
1925 ЦИК и СНК СССР приняли постановление «О признании Российской академии наук высшим учебным учреждением СССР».
1941 тело Ленина вывезено из столицы. Операция держалась в строжайшем секрете. Потом тело снова вернули в Мавзолей.
1947 первый полёт первого реактивного бомбардировщика Ту-12.
1964 Указом Президиума ВС СССР, на базе Главного управления Гражданского воздушного флота при СМ СССР, образовано общесоюзное Министерство гражданской авиации СССР.
1985 осуществлен первый полет спортивно-пилотажного акробатического самолета СУ-26М
1985 с 27 июля по 3 августа в Москве проходил XII Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Его открыл М. Горбачёв.
1989 Московское Высшее Техническое Училище (МВТУ) им. Н. Э. Баумана переименовано в Московский Государственный Технический Университет им. Н. Э. Баумана.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

Грустная новость о Макsим: проблемы уже с сердцем и правым легким
Теперь сердце: последние вести о Макsим не самые оптимистичные
Широков не стал скрывать, к чему принуждала его Проклова
И года не прожили: что разрушило брак Олешко
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Убит адмирал ВМФ России Лобанов: что удалось выяснить
Высоцкая в купальнике: реакция подписчиков
Президент Украины ввел санкции против богатейшей женщины России
Что будет с организмом, если вставать рано утром каждый день
праздникикакой сегодня праздникважные датыважные события
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 27 июля 2021 в России и мире
7:40:41 7/27/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 27 июля 2021 в России и мире
БердскПосле ночных гроз похолодание надвигается 27 июля в Бердск
6:30:00 7/27/2021
После ночных гроз похолодание надвигается 27 июля в Бердск
Вакцинация при аллергии: какие противопоказания и как получить медотвод
6:00:41 7/27/2021
Вакцинация при аллергии: какие противопоказания и как получить медотвод
БердскСильная магнитная буря 27 июля 2021: Какие удары пошлет космос на метеопатов
5:45:26 7/27/2021
Сильная магнитная буря 27 июля 2021: Какие удары пошлет космос на метеопатов
Противопоказания прививки «Эпиваккорона», утвержденные Минздравом
5:30:41 7/27/2021
Противопоказания прививки «Эпиваккорона», утвержденные Минздравом
Почему нельзя пить алкоголь с антибиотиками?
5:00:03 7/27/2021
Почему нельзя пить алкоголь с антибиотиками?
Тоцилизумаб спасает от смерти тяжело больных коронавирусом
4:30:48 7/27/2021
Тоцилизумаб спасает от смерти тяжело больных коронавирусом
Как естественными методами выгнать мух, комаров, тараканов, слизней, ос и муравьев из вашего дома
4:00:16 7/27/2021
Как естественными методами выгнать мух, комаров, тараканов, слизней, ос и муравьев из вашего дома
Симптомы тромбоза глубоких вен после коронавируса
3:00:17 7/27/2021
Симптомы тромбоза глубоких вен после коронавируса
Семь самых мудрых знаков зодиака назвали астрологи
2:30:41 7/27/2021
Семь самых мудрых знаков зодиака назвали астрологи