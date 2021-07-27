Какой сегодня церковный праздник 27 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 27 июляАпостола от 70-ти Акилы
Преподобного Стефана Махрищского
Преподобного Никодима Святогорца
Народные праздники
День Акилы, Дозоры
В этот день чтут память апостола от 70 Акилы Гераклейского, епископа.
В эту пору люди ходят в дозоры и караулят поля. На посевы часто налетают ветра с дождями и грозами, которые могут навредить урожаи. Дозорные следят, чтобы ветер не разнес сено, а молнии не спалили снопы.
Также в этот день почитают Полевого. Для него оставляют в поле небольшой сноп из колосьев, рядом с которым ставят горшочек каши.
Если чайки качаются на воде, то день будет погожим.
Приметы
- Если день дождливый, то будет лить еще семь дней или семь недель.
- Чайки плавают в водоемах – погода будет хорошей.
- Перед похолоданием пауки направляют свою паутину в сторону севера, при повышении температуры – к югу.
- Глухие раскаты грома – к небольшому дождю. Громкие – к затяжному ливню.
- Гром гремит долго, а дождь не идет – к граду.
Источник: my-calend