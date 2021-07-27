Какой сегодня церковный праздник 27 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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27.07
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Какой сегодня церковный праздник 27 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:507/27/2021Фото: Wikimedia Commons
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В этот день женщинам не разрешалось пользоваться не новым мылом. Нельзя было стоять под деревом во время грозы и вообще выходить на улицу. Опасались начинать новые дела.

монастырь
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Православные праздники 27 июля

Апостола от 70-ти Акилы
Преподобного Стефана Махрищского
Преподобного Никодима Святогорца

Народные праздники

День Акилы, Дозоры

В этот день чтут память апостола от 70 Акилы Гераклейского, епископа.

В эту пору люди ходят в дозоры и караулят поля. На посевы часто налетают ветра с дождями и грозами, которые могут навредить урожаи. Дозорные следят, чтобы ветер не разнес сено, а молнии не спалили снопы.

Также в этот день почитают Полевого. Для него оставляют в поле небольшой сноп из колосьев, рядом с которым ставят горшочек каши.

Если чайки качаются на воде, то день будет погожим.

Приметы


  • Если день дождливый, то будет лить еще семь дней или семь недель.
  • Чайки плавают в водоемах – погода будет хорошей.
  • Перед похолоданием пауки направляют свою паутину в сторону севера, при повышении температуры – к югу.
  • Глухие раскаты грома – к небольшому дождю. Громкие – к затяжному ливню.
  • Гром гремит долго, а дождь не идет – к граду.

Источник: my-calend

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