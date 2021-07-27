Гороскоп на 28 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
27.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Гороскоп на 28 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально

10:20:177/27/2021Фото: pxhere
0

Сегодня звезды советуют всем знакам зодиака найти время на общение. Неважно, как оно пройдет - в компании или наедине с кем-то. Оно поможет вам решить многие проблемы.

общение
Каким бы ни был день - найдите время для живого общения

Овен

Сегодня вам рекомендуется больше слушать и молчать. Такое поведение поможет вам сделать новые выводы о тех, кто вас окружает. В личных отношениях постарайтесь также держать свою точку зрения при себе.

Телец

Этот день для вас пройдёт тепло и спокойно, в целом можно сказать, что он вас порадует. Даже если вам предстоит серьезный и тяжёлый разговор, вы всё равно останетесь спокойны. Какая-то встреча во второй половине дня сможет поменять ваши приоритеты.

Близнецы

У вас сегодня есть прекрасный шанс исполнить все свои желания. Если вы им не воспользуетесь, то второй такой появится нескоро. Обратите внимание на свое здоровье и меньше пребывайте на солнце.

Рак

Вы сегодня немного расстроитесь, потому что упустите очень интересную перспективу. Но переживать из-за этого не нужно, поскольку это зависело совсем не от вас. В планировании дел на предстоящую неделю дайте волю своей фантазии.

Лев

Изо дня в день вы себе выстраиваете всё больше и больше планов. Если вы их не начнете когда-то реализовывать, они превратятся в огромный пузырь. А вообще вы устали, вам пора отдохнуть. Запланируйте путешествие.

Дева

На рабочем месте сегодня вас ждет прекрасный день. С любым делом вы справитесь на "ура" и руководство это оценит. А вот в личных отношениях как то всё не клеится. Может быть вам просто нужно выслушать партнера молча?

Весы

Сегодня вам придется заниматься общественно полезными делами. Придется выполнять такие задания, на которые вы даже не рассчитывали своё свободное время. Может появиться шанс решить ваши финансовые проблемы, не упустите его.

Скорпион

Будет очень много умственной работы. День будет творческим, а если вы включите фантазию, то результат вас очень порадует. Вечером можно ждать гостей издалека. Неожиданно, но вы будете им роды.

Стрелец

Любую шутку сегодня вы будете воспринимать очень остро. Даже привычное дружеское общение будет вас напрягать. В любовных отношениях также возможен сегодня провал. Чтобы привести свои мысли в порядок, звёзды рекомендуют вам на время уехать.

Козерог

Этот день обещает вам много адреналина, как на работе, так и в семье. Будьте осторожны и следите за тем, что говорите, чтобы не развязать крупный конфликт. Рекомендуется сегодня не садится за руль.

Водолей

Идеи сегодня будут вас настолько переполнять, что вам покажется, что мозг вот-вот взорвётся. Однако, ваше вдохновение никто не поддержит. А потому, возможно, этот день стоит провести в уединении.

Рыбы

Сегодня ваша работа будет вас очень раздражать, но вы понимаете, что расслабляться рано и нужно выполнить кучу заданий. Потерпите. Для предпринимателей и бизнесменов это очень удачный день из-за возможной прибыли.

Что творит сало с организмом: правда и мифы
Это не Италия и Англия: Моуринью назвал лучшую сборную на Евро
Рост 226 см в 14 лет: как живется школьнице-гиганту
Женщина нашла под своей кроватью гнездо со змеей и 17 змеенышами
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Слуцкая борется с неизлечимой болезнью
Что точно случится, если каждый день вставать в 4:30
Какой запрет начнет действовать с 1 января 2022 года
Громкое заявление Ракицкого о сборной России
гороскопзнаки зодиакапрогноз на день
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Доброго вам дня!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Россиянка потеряла ребенка после похищения и избиения мужем
10:22:06 7/27/2021
Россиянка потеряла ребенка после похищения и избиения мужем
Гороскоп на 28 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
10:20:17 7/27/2021
Гороскоп на 28 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
БердскПартия «Новые люди» выставит 16 кандидатов на выборах в горсовет Бердска
10:19:59 7/27/2021
Партия «Новые люди» выставит 16 кандидатов на выборах в горсовет Бердска
БердскК мальчикам-скейтбордистам на рампе в горпарке Бердска приставал пьяный мужчина в синей кепке: Дергал за уши
10:12:57 7/27/2021
К мальчикам-скейтбордистам на рампе в горпарке Бердска приставал пьяный мужчина в синей кепке: Дергал за уши
Основатель факультета СГУПСа Алексей Мальцев умер от коронавируса в Новосибирске
10:08:07 7/27/2021
Основатель факультета СГУПСа Алексей Мальцев умер от коронавируса в Новосибирске
БердскИстинное число зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 27 июля назвал оперштаб
9:49:46 7/27/2021
Истинное число зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 27 июля назвал оперштаб
Пловец Евгений Рылов принес России пятое золото Олимпиады Токио-2021 впервые с 1996 года
9:45:16 7/27/2021
Пловец Евгений Рылов принес России пятое золото Олимпиады Токио-2021 впервые с 1996 года
БердскОтстраненного от выборов единоросса вернули в список кандидатов в депутаты Бердска: Новые фамилии на 27 июля 2021
9:37:57 7/27/2021
Отстраненного от выборов единоросса вернули в список кандидатов в депутаты Бердска: Новые фамилии на 27 июля 2021
В Новосибирске продают квартиру с кроватью-троном и камином, в котором можно пожарить шашлыки
9:22:11 7/27/2021
В Новосибирске продают квартиру с кроватью-троном и камином, в котором можно пожарить шашлыки
Календарь дачника на 27 июля 2021 года: что можно делать сегодня, а что нельзя?
9:20:47 7/27/2021
Календарь дачника на 27 июля 2021 года: что можно делать сегодня, а что нельзя?