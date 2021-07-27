Сильная магнитная буря 27 июля 2021: Какие удары пошлет космос на метеопатов
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Сильная магнитная буря 27 июля 2021: Какие удары пошлет космос на метеопатов

5:45:267/27/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
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Возможны небольшое повышение температуры, головокружения, боли в области сердца, небольшое расстройство нервной системы, которое выразится в слабости, грусти, слезах.

27 июля 2021 года магнитосфера Земли находится в возмущенном состоянии
27 июля 2021 года магнитосфера Земли находится в возмущенном состоянии
Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
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Конец июля 2021 года ожидается по прогнозам ученых Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца спокойным и благоприятным для метеопатов Земли. Если начинался июль с мощной 12-часовой магнитной бури при резком росте активности Солнца, то последние дни месяца проходят практически без заметных возмущений в магнитосфере нашей планеты. До 16 часов 27 июля ила колебаний магнитного поля фиксируется равной 1 баллу. А вечером до полуночи небольшие возмущения силой 2 балла будут практически незаметны для метеопатов. Возможны небольшое повышение температуры, головокружения, боли в области сердца, небольшое расстройство нервной системы, которое выразится в слабости, грусти, слезах. Рекомендуется вечером 27 июля поддерживать метеопатов, отвлекать их от раздумий. Постарайтесь быть оптимистами и искать повод для улыбок и радости. Если ваш организм плохо приспосабливается к переменчивой космической погоде, то все сложные дела завершите до 16 часов, а вечер посвятите дому и семье.

Как воздействует магнитная буря на организм человека? Метеопаты могут ощущать в дни активного Солнца:
- Сильные и резкие скачки артериального давления, при этом у гипертоников давление растет, у гипотоников - падает;
- Давящая головная боль и приступы мигрени;
- Нехватка воздуха при дыхании, одышка;
- Человек быстро утомляется, слабость во всем организме;
- Психические атаки, приступы апатии и агрессивности. Люди становятся беспокойными, их охватывает тревога и паника.

Какие действия спасут метеопатов в дни магнитных бурь?
- Контролируйте показания артериального давления. Имейте лекарства для стабилизации давления под рукой. Будьте готовы помочь окружающим;
- Больше спите, соблюдайте режим сна, отдыхайте и днем;
- Откажитесь от чая и кофе, пейте чистую воду;
- Бывайте на воздухе почаще, ходите пешком. На открытом Солнце носите шляпу и панаму, подойдет и зонт;
- Стабилизируйте меню, не перегружайте желудочно-кишечный тракт тяжелой и вредной пищей. Не переедайте на ночь;
- Закаляйтесь, водные и воздушные ванны помогут организму стать сильнее;
- Бросайте курить, откажитесь от алкоголя.

Кто эти люди, самочувствие которых сильно зависит от космической погоды?
- Люди возраста 60+, с болезнями сердечно-сосудистой системы, перенесшие сложные операции и находящиеся на реабилитации после серьезных болезней;
- Люди, перенесшие инфаркты и инсульты;
- Подростки с неокрепшей психикой;
- Беременные женщины.

Как переносят магнитные бури наши читатели:
Светлана Геннадьевна, 52 года:
- Слабость, болят все мышцы. Судороги ног по ночам. Кружится голова, бросает в сторону при ходьбе.
Елена Владимировна, 46лет:
- Сильно скачет давление. Из-за этого постоянно пугаюсь и нервничаю. Много пью воды, мучает жажда. Голова часто болит.
Наталья Юрьевна, 61 год:
- Боли в сердце. Пульс то скачет как ненормальный, то не могу найти. Давление увеличивается. Душно, не хватает воздуха. Появляются мысли тяжелые и страхи.

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