К мальчикам-скейтбордистам в горпарке Бердска приставал пьяный мужчина в синей кепке: Дергал за уши
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К мальчикам-скейтбордистам в горпарке Бердска приставал пьяный мужчина в синей кепке: Дергал за уши

10:12:577/27/2021,Алина БуроваФото: Читателей "Курьер. Среда. Бердск"
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На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. По данным проверенного источника "Курьер. Среда. Бердск" разбушевавшего гражданина оперативно забрали в дежурную часть. Он является уроженцем другой страны.  

После инцидента дети начали звонить своим родителям

Мужчина в синей футболке и синей кепке досаждал детям-скейтбордистам в горпарке Бердска.

Как рассказала "Курьер. Среда. Бердск" Анна (имя изменено - прим. ред.), инцидент произошел вечером 26 июля. Приставание к детям заметила проходящая мимо женщина. Именно она пригрозила нарушителю, находящемуся в алкогольном опьянении, вызовом полиции и в последствии вызвала ее.

- Мужчина дергал мальчика за уши. Посылал всех ребят на три буквы и матерился на детей. Мальчика, к которому приставали, увезли допрашивать вместе с матерью. Одни говорят, что как только полиция приехала, нарушитель сразу же скрылся куда-то. Другие говорят, что мужчину сразу же "грузанули",- сообщила с места событий Анна 26 июля.

По данным проверенного источника "Курьер. Среда. Бердск", разбушевавшегося гражданина оперативно забрали в дежурную часть. Он является уроженцем другой страны.

В ГУ МВД по Новосибирской области ситуацию прокомментировали так:

- Заявление гражданки по поводу инцидента произошедшему между детьми и мужчиной принято. В ситуации разбираются сотрудники полиции. Подробности станут известны после проведения проверки. В заявлении не было указано о серьезном нападении,- сообщил оперативный дежурный.

Напомним, что случай досаждения взрослых детям далеко не единственный в Бердске. Так, 8 июля в маршрутке №13 Бердска еще один пьяный пассажир рассказывал о своей жизни 15-летней девочке, но что случилось точно никто не знает до сих пор.

На место ЧП приехала полиция

Дети рассказали обо всем родителям

Ребята обсудили ситуацию между собой

Дети недалеко от парка и мэрии в Бердске

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