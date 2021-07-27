К мальчикам-скейтбордистам в горпарке Бердска приставал пьяный мужчина в синей кепке: Дергал за уши

Мужчина в синей футболке и синей кепке досаждал детям-скейтбордистам в горпарке Бердска.
Как рассказала "Курьер. Среда. Бердск" Анна (имя изменено - прим. ред.), инцидент произошел вечером 26 июля. Приставание к детям заметила проходящая мимо женщина. Именно она пригрозила нарушителю, находящемуся в алкогольном опьянении, вызовом полиции и в последствии вызвала ее.
- Мужчина дергал мальчика за уши. Посылал всех ребят на три буквы и матерился на детей. Мальчика, к которому приставали, увезли допрашивать вместе с матерью. Одни говорят, что как только полиция приехала, нарушитель сразу же скрылся куда-то. Другие говорят, что мужчину сразу же "грузанули",- сообщила с места событий Анна 26 июля.
По данным проверенного источника "Курьер. Среда. Бердск", разбушевавшегося гражданина оперативно забрали в дежурную часть. Он является уроженцем другой страны.
В ГУ МВД по Новосибирской области ситуацию прокомментировали так:
- Заявление гражданки по поводу инцидента произошедшему между детьми и мужчиной принято. В ситуации разбираются сотрудники полиции. Подробности станут известны после проведения проверки. В заявлении не было указано о серьезном нападении,- сообщил оперативный дежурный.
Напомним, что случай досаждения взрослых детям далеко не единственный в Бердске. Так, 8 июля в маршрутке №13 Бердска еще один пьяный пассажир рассказывал о своей жизни 15-летней девочке, но что случилось точно никто не знает до сих пор.