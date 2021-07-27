В Новосибирске продают квартиру с кроватью-троном и камином, в котором можно пожарить шашлыки
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В Новосибирске продают квартиру с кроватью-троном и камином, в котором можно пожарить шашлыки

9:22:117/27/2021Фото: «Н1.РУ»
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Стоимость элитной 5-комнатной недвижимости - 45 миллионов рублей.

В квартире есть огромная кровать, похожая на трон

В Новосибирске нашли элитную 5-комнатную квартиру с шикарным ремонтом, кроватью-троном и камином, на котором можно жарить шашлыки. Стоимость этого великолепия – 45 миллионов рублей. Объявление о продаже появилось на сайте по поиску недвижимости N1.ru.

Отметим, что квартира имеет два уровня и расположена в 8-этажно доме 2000 года постройки возле ЦУМа в Железнодорожном районе Новосибирска.

Общая площадь квартиры составляет чуть больше 174 квадратов. Ремонт там дизайнерский и по заявлению хозяина, выполнен в классическом стиле.

В квартире есть кровать, напоминающая трон, мебель из кожи и дерева, камин, в котором можно жарить шашлыки и инфракрасная сауна.

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