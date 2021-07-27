Отстраненного от выборов единоросса вернули в список кандидатов в депутаты Бердска: Новые фамилии на 27 июля 2021

Каждый день в списке кандидатов на депутатский мандат горсовета Бердска появляются новые люди. На утро 27 июля их уже 183. Напомним, что выдвижение заканчивается в 18 часов 28 июля. Впрочем, окончательный список претендующих на место депутата в местном представительном органе власти станет известен 6 августа — в последний день регистрации кандидатов.
Сейчас на одно место в бердском депутатском корпусе претендуют по 6,7 человек на место. Но их может стать еще больше. Накануне кандидатов было 158, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
Реально в списке на вторник 180 претендентов, поскольку три фамилии значатся дважды. Речь идет о тех выдвиженцах, кому накануне избирком отказал в регистрации. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», у члена «Единой России» самовыдвиженца Дмитрия Бурденко (округ №1) и Максима Никитина (округ №14), который тоже выдвинулся самостоятельно, комиссия выявила нарушения в подписных листах. Но 26 июля они сдали новые документы, которые не вызвали нареканий, рассказала 27 июля глава бердской ТИК Наталья Фокина.
Снявший свою кандидатуру с выборов кандидат по 24-у округу Павел Калганов, член ЛДПР, изменил решение и выдвинулся в понедельник снова.
- Он, видимо, понял, что у него не совсем в порядке подписные листы и подал заявление о снятии своей кандидатуры. А потом передумал и снова подал заявление о выдвижении. Это возможно. Теперь эти трое снова в списке, - прокомментировала Фокина.
Наибольшей популярностью среди выдвиженцев пользуются избирательные округа №6, 14, 18, 23 и 27 — здесь на 27 июля по 9 кандидатов. На округе №25 уже 8 кандидатов. И по 7 на округах №3, 4, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 20 и 22.
Меньше всего желающих баллотироваться по округам №21 и 26. По первому идет действующий депутат, независимый выдвиженец Елена Белова, по второму — нынешний председатель горсовета Бердска Владимир Голубев, член «Единой России».
Ранее «Курьер. Среда. Бердск» публиковал новую схему избирательных округов, где каждый бердчанин, имеющий право голоса (а таких свыше 83 тыс.) имеет возможность по адресу найти свой округ. И узнать не только имена кандидатов в депутаты, но и место, где предстоит голосовать 19 сентября 2021 года.
Новые кандидаты, подавшие заявление о желании участвовать в предвыборной гонке на 27 июля
Одномандатный избирательный округ №2
Большова Екатерина Владимировна, дата рождения - 10 марта 1987 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный торгово-экономический университет", 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Маршрутка НСК", бухгалтер, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, «Справедливая Россия-За правду».
Одномандатный избирательный округ №2
Лазарев Владимир Евгеньевич, дата рождения - 20 ноября 2001 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - студент Бердского филиала ГАПОУ НСО "Новосибирский медицинский колледж", место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
Одномандатный избирательный округ №3
Камынин Александр Сергеевич, дата рождения - 21 августа 1996 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж транспортных технологий имени Н.А. Лунина", 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, самовыдвижение.
Одномандатный избирательный округ №4
Алексеев Вячеслав Викторович, дата рождения - 24 декабря 1984 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное образовательное учреждение Современная гуманитарная академия, 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ТСН "Общий дом", юрист, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, член КПРФ.
Одномандатный избирательный округ №5
Сахоненко Денис Владимирович, дата рождения - 14 августа 2002 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - студент НТЖТ, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
Одномандатный избирательный округ №6
Жуков Алексей Владимирович, дата рождения - 10 июля 1986 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный технический университет, 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО ПО "Сиббиофарм", главный энергетик, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, ВПП "Родина".
Одномандатный избирательный округ №8
Борчанинов Артемий Олегович, дата рождения - 29 мая 1992 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Бердский политехнический колледж", 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП Бондаренко Кристина Анатольевна, менеджер, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
Одномандатный избирательный округ №8
Ханов Тимур Фанирович, дата рождения - 17 декабря 1959 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский электротехнический институт, 1984 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - не имеется, рег. по месту пребывания-Новосибирская область, г. Новосибирск, самовыдвижение.
Одномандатный избирательный округ №14
Стябло Сергей Иванович, дата рождения - 9 декабря 1974 года, сведения о профессиональном образовании - ФГОУ СПО "Приморский политехнический колледж", 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Квартал-С", инженер по техническому надзору, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, член Всероссийской политической партии "Единая Россия".
Одномандатный избирательный округ №17
Копосов Виталий Станиславович, дата рождения - 1 июня 1965 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО Транспортная Компания "Спецтранскомпания", водитель-экспедитор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, ВПП "Родина".
Одномандатный избирательный округ №17
Устинов Сергей Анатольевич, дата рождения - 13 марта 1975 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)", 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Ассоциации "Объединение планирования и проектирования", директор Филиала, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, «Справедливая Россия-За правду».
Одномандатный избирательный округ №22
Бокал Виктория Михайловна, дата рождения - 7 октября 1987 года, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский институт экономики и менеджмента, 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Монолит-СМ", старший мастер, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Справедливая Россия-За правду».
Одномандатный избирательный округ №22
Гурбашкова Валерия Глебовна, дата рождения - 9 декабря 1992 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Иркутской области "Братский политехнический колледж", 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Технологии Сервиса", бухгалтер по кадровому учету, место жительства - Иркутская область, город Братск, член ЛДПР.
Одномандатный избирательный округ №25
Кудинов Дмитрий Евгеньевич, дата рождения - 22 мая 1985 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный университет экономики и управления - "НИНХ", 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "БердскСтройПроект", директор по развитию, депутат Совета депутатов города Бердска четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, член "Единой России".
Одномандатный избирательный округ №26
Маркелов Дмитрий Александрович, дата рождения - 18 марта 1982 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный педагогический университет", 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Федеральная таможенная служба Российской Федерации Сибирское таможенное управление, Новосибирская таможня, младший инспектор помощник оперативного дежурного отдела оперативно-дежурной службы и таможенной охраны Новосибирской таможни, место жительства - Новосибирская область, Ордынский район, деревня Сушиха, самовыдвижение.