О чем нужно попросить преподобного Стефана Махрищского в праздник 27 июля? Кому всегда помогает святой?

Преподобного Стефана Махрищского почитают сегодня, 27 июля, в православной церкви. Этот святой при жизни строил церкви, он близко общался с чудотворцем Сергием Радонежским и обладал невероятной добротой.
Каждый, кто обращался к нему за помощью, обязательно её получал. С помощью молитвы он совершал при жизни значительные чудеса, например, увеличивал инокам монастыря количество хлебов в голодное время, он мог исцелять людей, страдающих тяжелыми заболеваниями, такими, как падучая болезнь, одержимость бесами, мог излечить от немоты.
Когда он умер, то во время похорон он его мощи издавали необычный аромат, что свидетельствовало о святости его останков. Похоронили его у построенной им церкви. В последствии церковь была уничтожена пожаром.
В 1997 году на месте сгоревшей построенной им церкви, было решено возвести новую храм , а потому его останки были извлечены и помещены в раку в новую церковь. До сегодняшнего дня к его мощам обращаются за исцелением верующие.
Молитва
Молитву нужно читать с верой - каждому, кто молится искренне, святой способен помочь.