Пловец Евгений Рылов принес России пятое золото Олимпиады Токио-2021 впервые с 1996 года

Накануне спортсмен Евгений Рылов завоевал золотую медаль в плавании для сборной России на Олимпиаде в Токио. Он победил на дистанции 100 метров на спине. Это случилось в первый раз за последние 25 лет.
Выяснилось, что олимпиец проплыл промежуток за 51,98 секунды, установив рекорд Европы. Серебряным призером стал другой представитель России Климент Колесников (52,00), замкнул тройку лучших американец Райан Мерфи (52,19).
Напомним, что последний раз российские пловцы завоевывали золото на Олимпиаде в плавании на Играх в 1996 году в Атланте. Тогда золото взял Александр Попов на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем, а Денис Панкратов завоевал золото в заплывах на 100 и 200 метров баттерфляем.