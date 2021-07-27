Истинное число зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 27 июля назвал оперштаб
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Истинное число зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 27 июля назвал оперштаб

9:49:467/27/2021Фото: pixabay
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Всего в городе зарегистрировано 2078 случаев коронавирусной инфекции.

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Стали известны новые данные о зараженных коронавирусом в Бердске на 27 июля. Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в оперативном штабе, в Бердске под медицинским наблюдением находятся 1140 жителей. За прошедшие сутки взято 226 тестов на вирус. За все время пандемии среди бердчан выздоровевших и выписанных 1945 человек. На сегодняшний день выявлено 6 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 2078 случаев коронавирусной инфекции.

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