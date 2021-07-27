Основатель факультета СГУПСа Алексей Мальцев умер от коронавируса в Новосибирске

В Новосибирске умер Алексей Мальцев, профессор, основатель и первый декан факультета «мировая экономика и право» СГУПСа. Причина смерти Мальцева – коронавирус.
— Он заболел 25 июня, после того как в последний раз принимал экзамены у студентов. Его жену из больницы выписали, а он с болезнью не справился, - сообщила родственница профессора Вера Мальцева.
Ему было 75 лет. Прощание с профессором состоится в Прощальном зале за Заельцовском кладбище на Мочищенском шоссе, 1 к.3. Время прощания – с 13 до 14 часов сегодня, 27 июля.
Редакция "Курьер. Среда. Бердск" приносит соболезнования родным и близким профессора.