Основатель факультета СГУПСа Алексей Мальцев умер от коронавируса в Новосибирске
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Основатель факультета СГУПСа Алексей Мальцев умер от коронавируса в Новосибирске

10:08:077/27/2021Фото: ibl.stu.ru
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Профессору было 75 лет и он не смог справиться с болезнью.

Алексей Мальцев не перенес коронавирус
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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В Новосибирске умер Алексей Мальцев, профессор, основатель и первый декан факультета «мировая экономика и право» СГУПСа. Причина смерти Мальцева – коронавирус.

— Он заболел 25 июня, после того как в последний раз принимал экзамены у студентов. Его жену из больницы выписали, а он с болезнью не справился, - сообщила родственница профессора Вера Мальцева.

Ему было 75 лет. Прощание с профессором состоится в Прощальном зале за Заельцовском кладбище на Мочищенском шоссе, 1 к.3. Время прощания – с 13 до 14 часов сегодня, 27 июля.

Редакция "Курьер. Среда. Бердск" приносит соболезнования родным и близким профессора.

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