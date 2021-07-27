Можно работать на огороде и посещать кладбище 26 июля в день апостола Акилы Гераклейского?

Православные верующие сегодня почитают апостола от 70-ти Акилу и преподобного Стефана Махрищского. Акила принадлежал к тем апостолам, которые присоединились к первым 12 для проповедования христианства по всей земле.
Апостол принял мученическую смерть от язычников вместе со своей супругой. Их мощи по сей день хранятся в Риме.
В народе этот день именовали день Акилы или Акила соломенный . Такое название объяснялось тем, что в это время шла активная уборка зерновых, в частности ржи. Соломе этой зерновой культуры сегодня переписывали чудесные свойства извлечения, поэтому пели из неё венки для головы и пояса. Было благоприятно отдыхать или спать на ржаной соломе.
Также этот день иногда именовали Дозорами. Это объяснялось тем, что в это время довольно часто начинались дожди с грозами, сопровождаемые молниями, которые могли нанести непоправимый ущерб как урожаю так и деревне. Поэтому мужчины выходили в дозоры и при первых признаках начинающегося сильного ненастья били тревогу.
По лунному календарю сегодня, 27 июля 2021 года, луна продолжает убивать, но находится в очень плодородном знаке Рыбы. Сегодня очень благоприятны любые работы в огородах, в том числе высадка рассады и посев семян. Благоприятно сажать картофель для получения второго урожая. Из запрещённых работ сегодня только опрыскивания ядохимикатами.
Церковных запретов в этот день не существовало ни на работу, мне на поминание и посещение кладбища. Поэтому желающие могут помолиться за своих усопших, после чего посетить места захоронения с той целью, чтобы навести там порядок. Православная церковь напоминает верующим, что устраивать поминки на кладбище запрещено, все поминальные трапезы должны собираться только дома, а на местах захоронения запрещено оставлять любые продукты питания и алкоголь.