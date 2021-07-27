Россиянка потеряла ребенка после похищения и избиения мужем
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27.07
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Россиянка потеряла ребенка после похищения и избиения мужем

10:22:067/27/2021Фото: pixabay
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Таким образом мужчина решил отомстить супруге за развод.

Женщина потеряла ребенка из-за избиения

В Екатеринбурге произошло страшное ЧП. Там беременную женщину похитил муж и избивал в течение суток. В результате этого она потеряла ребенка.

Выяснилось, что все случилось 22 июля. Дмитрий Трапезников похитил свою 39-летнюю жену у входа в фитнес-клуб, где она работала мастером по маникюру. Угрожая пистолетом он заставил сесть ее в свою машину. Сделал он этого из-за того, что женщина хотела с ним развестись – Трапезников неоднократно поднимал на нее руку. Мужчина угрожал убить женщину или поломать ей ноги и руки, если она попытается убежать. Пострадавшую спасли полицейские, которые приехали после заявления матери о ее пропаже.

В итоге, с места ЧП ее госпитализировали с сотрясением головного мозга, черепно-мозговой травмой и многочисленными гематомами. В больнице обнаружилось, что она беременна, но потеряла ребенка из-за избиения.

Заведено уголовное дело по второй части статьи 126 УК РФ («Похищение человека»).

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