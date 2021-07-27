Партия «Новые люди» выставит 16 кандидатов на выборах в горсовет Бердска
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Партия «Новые люди» выставит 16 кандидатов на выборах в горсовет Бердска

10:19:597/27/2021Фото: Партии "Новые люди"
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Одним из кандидатов от Новых людей на муниципальных выборах в Бердске стал Фируз Хасанов. Многодетный отец и основатель фонда «Будущее за детьми» идёт по одномандатному округу № 2.

Сюжет: Выборы в Бердске-2021
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В сентябре жители Бердска выберут новый состав городского совета. О своём желании выставить претендентов уже заявили основные парламентские партии и независимые кандидаты. А на днях стало известно, что партия «Новые люди» в Бердске выдвинет 16 кандидатов.

«За полтора года работы в Новосибирской области у нас появились сторонники как в самом Новосибирске, так и в других городах, включая Бердск. Мы выставили в качестве кандидатов людей, которые не имеют большого политического опыта, но при этом уже занимались социальными проектами на местах. Победа на выборах для них не самоцель, а способ масштабировать свою работу и помочь большему числу людей», — говорит руководитель регионального отделения партии «Новые люди», депутат Заксобрания Новосибирской области Дарья Карасева.

Одним из кандидатов от Новых людей на муниципальных выборах в Бердске стал Фируз Хасанов. Многодетный отец и основатель фонда «Будущее за детьми» идёт по одномандатному округу № 2.

«Меня всегда интересовала тема поддержки материнства и детства. Ей же я планирую заниматься в горсовете Бердска в случае победы. Я отец тройняшек, так что не понаслышке знаю обо всех проблемах, с которыми сталкиваются молодые родители. Жители Бердска заслуживают, чтобы в городе создали все условия для того, чтобы рожать и воспитывать детей. Бердску нужны площадки, дополнительные бесплатные кружки и секции для школьников», — подчёркивает кандидат от Новых людей Фируз Хасанов.

Также Новые люди намерены поучаствовать в выборах горсоветов Искитима, Татарска, Оби, Куйбышева, Барабинска и в Мичуринский сельсовет.

Напомним, у Новых людей уже есть опыт побед в Новосибирской области. В прошлом году партия набрала около 7 % на выборах в областное Заксобрание. В итоге Новым людям удалось сформировать фракцию из трёх депутатов.

Пока горсовет Бердска насчитывает 33 депутата, большинство из которых представляет партию «Единая Россия». Выборы пройдут 19 сентября. У жителей Бердска будет возможность отдать голос не только за муниципальных депутатов, но и за кандидатов в Госдуму.

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