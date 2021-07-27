День Акилы: почему всем необходимо отгонять нечистую силу от своего дома и как задабривают дух Полевого

Сегодня в народе отмечается день Акилы Соломенного. Такое название день получил оттого, что сегодня верующие почитают память убитого язычниками апостола Акилы от семидесяти. А соломенный потому, что сегодня ржаной соломе уделялось особе внимание - считалось, что она способная излечивать от тяжелых заболеваний. Сегодня из нее плели венки на голову для избавления от головной боли, пояса, которыми подвязывались и просто на этой соломе отдыхали и спали. Отвары из соломы также зимой применялись для лечения болезней.
Первый сжатый сноп должна была сделать самая старшая женщина в доме. Его связывали красивыми лентами и ставили в красном углу избы. После того как снов высыхал, зерно с него собирали, а солому отдавали домашним животным. Зерно оставляли на предстоящие холодное время года, чтобы им излечивать какие-либо заболевания.
Во время уборки ржи, один сноп оставляли на поле или не какой-то несжатый участок ржи. Это делалось для того, чтобы задобрить духа полей - Полевого. Также можно было оставлять ему горшочек с кашей на поле. Этого запаса должно было хватить духам до следующего года. Таким образом люди пытались обеспечить себе хороший урожай и солнечную погоду на следующий год. Считалось, что если полевого не задобрить, то он может сильно навредить во время уборки хлеба, например перемешать зерно или испортить зерно во время созревания.
В этот день опасались незнакомых птиц, незнакомых собак и маленьких детей, если встречали их в необычном месте, например в поле. Люди верили, что таким образом нечистая сила вселяется в живых и пытается навредить человеку. А потому старались ко всему подозрительному в этот день просто не приближаться. От дома также старались отгонять приблудившееся животное или необычную птицу.
Строго запрещалось в этот день оставлять крошки на столе или выбрасывать остатки еды в мусор. Полагалось отдавать их домашним животным. Тем, кто запрета ослушается, грозила бедность и нищета.