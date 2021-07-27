12-летний хоккеист изнасиловал школьника в туалете спорткомплекса
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12-летний хоккеист изнасиловал школьника в туалете спорткомплекса

10:34:547/27/2021Фото: pixabay
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Дети занимались в одном хоккейном клубе.

12-летний хоккеист изнасиловал друга

Жуткое ЧП произошло на Урале. Там, в селе Патруши Сысертского района 12-летний школьник изнасиловал 11-летнего приятеля. Инцидент произошел в туалете спортивного комплекса «Эксперимент» на улице Центральной. По предварительной информации, дети ходят на одну секцию хоккея. Об этом сообщает КП со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

- Потерпевший пришел домой и рассказал обо всем маме, а та уже позвонила в полицию, - сообщил источник. – Дети из благополучных семей, на учете в полиции не состояли, проблем с психикой не было.

В настоящее время делом заинтересовался Следственный комитет, специалисты проводят проверку. Но в любом случае, насильника не привлекут к уголовной ответственности – ему еще нет 14 лет.

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