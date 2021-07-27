12-летний хоккеист изнасиловал школьника в туалете спорткомплекса

Жуткое ЧП произошло на Урале. Там, в селе Патруши Сысертского района 12-летний школьник изнасиловал 11-летнего приятеля. Инцидент произошел в туалете спортивного комплекса «Эксперимент» на улице Центральной. По предварительной информации, дети ходят на одну секцию хоккея. Об этом сообщает КП со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
- Потерпевший пришел домой и рассказал обо всем маме, а та уже позвонила в полицию, - сообщил источник. – Дети из благополучных семей, на учете в полиции не состояли, проблем с психикой не было.
В настоящее время делом заинтересовался Следственный комитет, специалисты проводят проверку. Но в любом случае, насильника не привлекут к уголовной ответственности – ему еще нет 14 лет.