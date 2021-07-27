Почему жители Бердска давятся в очереди на вакцинацию "Спутником V" в химзаводской поликлинике, стало известно
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Почему жители Бердска давятся в очереди на вакцинацию "Спутником V" в химзаводской поликлинике, стало известно

11:12:287/27/2021,София МальцеваФото: Софии Мальцевой
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Бердчане приходят в больницу и сразу спрашивают: "кто крайний?".

Очередь на прививку первой поликлинике
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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26 июля редакция “Курьер. Среда. Бердск” сообщала историю бердчанки, которая пришла в ЦГБ бердска, чтобы поставить прививку от коронавируса. Но, несмотря на ее предварительную запись, в очереди сибирячке пришлось отстоять два часа. Причиной этому послужило отсутствие других пунктов вакцинации в городе.

- Сегодня пришла на повторную вакцинацию в химзаводскую поликлинику, а там огромная очередь! Как объяснили - работает только этот пункт вакцинации. Поэтому все здесь. Если бы не повторная прививка - развернулась бы и ушла. Многие, кто первый раз делает - уходят! - рассказывает сибирячка “Курьер. Среда. Бердск” 26 июля.

Сегодня, 27 июля, редакция решила выяснить, действительно ли в больнице каждый день большие очереди.

На сегодняшнее утро, на вакцинацию стояло не очень много людей. При этом бердчане изначально продолжали стоять в живой очереди. Приходящий в больницу человек, сразу подходил к очереди и задавал привычный вопрос "кто крайний?".

На первую прививку необходимо записываться

Как объясняют медсестры на входе, запись на первую вакцинацию производится через регистратуру, где выдают перед прививкой анкету на заполнение и берут все данные. Если это вторая прививка, то нигде отмечаться не нужно - сразу к кабинету, предварительно заняв очередь.

Также, по словам медсестры, в медучреждении используется вакцина “Спутник V”. При этом, она отметила, что это не единственный пункт вакцинации. Прививку можно поставить в пункте вакцинации на ул. Островского и на ул. Боровой, но записываться необходимо только в химзаводской поликлинике.

- Я пришла на вторую вакцинацию, при этом на первую приходила, предварительно записавшись, все было очень удобно и быстро. А теперь приходится стоять, - отвечает бердчанка Татьяна. - Я не знаю, почему такие очереди. Но, скорее всего, от дня недели зависит. Сегодня вторник, людей не так много. Мне кажется, надо как-то выровнять дни недели. А то в пятницу - пусто, а в понедельник по 50 человек стоит.

Бердска центральная городская больница

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