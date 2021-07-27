Названа новая версия смерти актера Андрея Панина
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
27.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Названа новая версия смерти актера Андрея Панина

11:07:227/27/2021Фото: скрин с фильма
0

Друг актера считает. что все могло произойти из-за большой суммы денег.

Панин умер при странных обстоятельствах

В марте 2012 года стало известно о смерти известного российского актера Андрея Панина. Погиб он при странных обстоятельствах и родные до сих пор не верят в официальную причину его гибели – следственные органы сообщили, что он умер в результате несчастного случая. Друг и партнер Панина по бизнесу Геннадий Русин решил озвучить новую сенсационную версию смерти артиста в эфире канала "Россия 1" – он считает, что Панина убили.

Именно Русин одним из первых приехал на место смерти Панина. Там стало известно, что у актера были сломаны челюсть и нос, рассечена бровь, сбиты кулаки, в коленях обнаружены фрагменты стекла – то есть все говорило, что его могли убить.

После экспертизы стало известно, что в крови у Панина нашли 3 промилле алкоголя и он якобы пил водку. Но Панин не любил водку, а предпочитал вино или пиво. Более того, за полтора года до смерти Панин полностью отказался от употребления спиртного и находился в прекрасной физической форме.

Следователи считают, что актер травмировался и метался по квартире в поисках бинтов, чтобы перевязать раны.

- Но дверь была закрыта не изнутри, а извне. Андрюха всегда закрывал дверь на ключ изнутри, но ключей же не нашли. Пальцем же не закроешь. Кроме того, телефон был недоступен, домашний номер не работал, и связи у него не было, - говорит Русин.

Также друг актера решил пролить свет на несостоявшееся сотрудничество кинозвезды с одесскими бизнесменами. Артист, искавший легкого заработка, планировал поучаствовать в восстановлении заброшенного нефтяного завода.

- Когда монтировали фильм "Гетеры майора Соколова", режиссер Бахтияр Худойназаров рассказывал, что на съемки приезжали крутые бизнесмены и говорили ему: "Вложи полмиллиона долларов и будешь каждый месяц получать по сотке". Может быть, он обещал им отдать деньги здесь, и они приехали, – рассуждает Русин. - Андрей сам по себе вспыльчивый, у него было повышенное чувство справедливости. Если он понимал, что его кто-то разводит на деньги или обманывает, включался колорит. И не важно, копейку украли или миллион, – продолжает друг и партнер артиста. – Наверное, они не хотели его убивать, а просто приехали жестко с ним поговорить. Но Андрюха боксом занимался, тем более, здесь несправедливость – наверняка у него вскипело.

Шойгу хватило двух слов, чтобы описать парад в честь Дня ВМФ РФ
Поведение, манеры и не только: что приезжих раздражает в русских
Президент Украины ввел санкции против богатейшей женщины России
Год без жены: нельзя не заметить, как изменилась жизнь Норкина
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Деньги решают всё»: Ефимова «наехала» на организаторов Олимпиады
Навку требуют наказать за резкие слова о женоподобном гимнасте
Лазарев показал, как сильно болезнь изменила Баскова
Грустная новость о Макsим: проблемы уже с сердцем и правым легким
убийствоубили актераубили Андрей Панин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Верите ли вы в то, что Панина моги убить?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Названа новая версия смерти актера Андрея Панина
11:07:22 7/27/2021
Названа новая версия смерти актера Андрея Панина
О чем нужно попросить преподобного Стефана Махрищского в праздник 27 июля? Кому всегда помогает святой?
10:40:45 7/27/2021
О чем нужно попросить преподобного Стефана Махрищского в праздник 27 июля? Кому всегда помогает святой?
12-летний хоккеист изнасиловал школьника в туалете спорткомплекса
10:34:54 7/27/2021
12-летний хоккеист изнасиловал школьника в туалете спорткомплекса
Россиянка потеряла ребенка после похищения и избиения мужем
10:22:06 7/27/2021
Россиянка потеряла ребенка после похищения и избиения мужем
Гороскоп на 28 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
10:20:17 7/27/2021
Гороскоп на 28 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
БердскПартия «Новые люди» выставит 16 кандидатов на выборах в горсовет Бердска
10:19:59 7/27/2021
Партия «Новые люди» выставит 16 кандидатов на выборах в горсовет Бердска
БердскК мальчикам-скейтбордистам в горпарке Бердска приставал пьяный мужчина в синей кепке: Дергал за уши
10:12:57 7/27/2021
К мальчикам-скейтбордистам в горпарке Бердска приставал пьяный мужчина в синей кепке: Дергал за уши
Основатель факультета СГУПСа Алексей Мальцев умер от коронавируса в Новосибирске
10:08:07 7/27/2021
Основатель факультета СГУПСа Алексей Мальцев умер от коронавируса в Новосибирске
БердскИстинное число зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 27 июля назвал оперштаб
9:49:46 7/27/2021
Истинное число зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 27 июля назвал оперштаб
Пловец Евгений Рылов принес России пятое золото Олимпиады Токио-2021 впервые с 1996 года
9:45:16 7/27/2021
Пловец Евгений Рылов принес России пятое золото Олимпиады Токио-2021 впервые с 1996 года