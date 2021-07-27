Названа новая версия смерти актера Андрея Панина

В марте 2012 года стало известно о смерти известного российского актера Андрея Панина. Погиб он при странных обстоятельствах и родные до сих пор не верят в официальную причину его гибели – следственные органы сообщили, что он умер в результате несчастного случая. Друг и партнер Панина по бизнесу Геннадий Русин решил озвучить новую сенсационную версию смерти артиста в эфире канала "Россия 1" – он считает, что Панина убили.
Именно Русин одним из первых приехал на место смерти Панина. Там стало известно, что у актера были сломаны челюсть и нос, рассечена бровь, сбиты кулаки, в коленях обнаружены фрагменты стекла – то есть все говорило, что его могли убить.
После экспертизы стало известно, что в крови у Панина нашли 3 промилле алкоголя и он якобы пил водку. Но Панин не любил водку, а предпочитал вино или пиво. Более того, за полтора года до смерти Панин полностью отказался от употребления спиртного и находился в прекрасной физической форме.
Следователи считают, что актер травмировался и метался по квартире в поисках бинтов, чтобы перевязать раны.
- Но дверь была закрыта не изнутри, а извне. Андрюха всегда закрывал дверь на ключ изнутри, но ключей же не нашли. Пальцем же не закроешь. Кроме того, телефон был недоступен, домашний номер не работал, и связи у него не было, - говорит Русин.
Также друг актера решил пролить свет на несостоявшееся сотрудничество кинозвезды с одесскими бизнесменами. Артист, искавший легкого заработка, планировал поучаствовать в восстановлении заброшенного нефтяного завода.
- Когда монтировали фильм "Гетеры майора Соколова", режиссер Бахтияр Худойназаров рассказывал, что на съемки приезжали крутые бизнесмены и говорили ему: "Вложи полмиллиона долларов и будешь каждый месяц получать по сотке". Может быть, он обещал им отдать деньги здесь, и они приехали, – рассуждает Русин. - Андрей сам по себе вспыльчивый, у него было повышенное чувство справедливости. Если он понимал, что его кто-то разводит на деньги или обманывает, включался колорит. И не важно, копейку украли или миллион, – продолжает друг и партнер артиста. – Наверное, они не хотели его убивать, а просто приехали жестко с ним поговорить. Но Андрюха боксом занимался, тем более, здесь несправедливость – наверняка у него вскипело.