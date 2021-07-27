В России отметили День берестяной грамоты 26 июля 2021
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В России отметили День берестяной грамоты 26 июля 2021

11:30:067/27/2021Фото: Археология Нижнего Новгорода
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В этот день 70 лет назад была найдена первая берестяная грамота.

Первую грамоту нашли 70 лет назад

26 июля большой день для всех археологов. Именно в этот день в 1951 году на Неревском археологическом раскопе в Великом Новгороде была впервые найдена берестяная грамота. Берестяные грамоты ─ письма и записи на коре березы ─ это уникальные памятники письменности Древней Руси XI—XV вв. Находка 1951 года содержала роспись доходов с нескольких сел Новгородской земли в пользу трех землевладельцев: Фомы, Иева и третьего, которого, возможно, звали Тимофей.

Уже после этого были найдены тысячи берестяных грамот. Чаще всего они были на тему взыскания долгов, торговли и другого. Их находили во многих городах России. Отметим, что первая такая грамота была найдена в ходе экспедиции МГУ и Института археологии Академии наук СССР. 26 июля ─ памятная дата для российских археологов, и называют ее Днем бересты. В этот день ученые в Великом Новгороде традиционно собираются у места находки первой берестяной грамоты, а вечером устраивают студенческий капустник.

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