На пляже "У моря Обского" пропал 12-летний мальчик из Новосибирска

Следственный комитет по Новосибирской области начал проверку по факту гибели 12-летнего мальчика на одном из пляжей города. Напомним, все произошло 26 июля. Тогда в экстренные службы поступило сообщение о том, что что на пляже «У моря Обского», расположенного в Советском районе города Новосибирска, во время купания утонул ребенок. Он находился у водоема с другом, без взрослых. На место сразу же выехали спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Поиски тела продолжаются до сих пор.
Сотрудники Следственного комитета устанавливают причины и условия, способствовавшие случившемуся, с целью принятия мер профилактического характера для недопущения подобных фактов в будущем. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.