Последний несчастный островок зелени казнят в самом центре Бердска
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Последний несчастный островок зелени казнят в самом центре Бердска

12:13:217/27/2021
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27 июля спиливают деревья в сквере за Домом Культуры в центре Бердска. Почему и с какой целью? В новостях тишина.

Деревья рубят

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Ульяна:

27 июля спиливают деревья в сквере за Домом Культуры в центре Бердска. Почему и с какой целью? В новостях тишина. Деревья жалко: помимо эстетики, они уменьшали уровень шума от крупных дорог и пыли в воздухе. И так уже пару лет как с открытыми окнами ночью спать невозможно из-за шума машин на Первомайской (вдоль Первомайской тоже деревьев поубавилось), а подоконники при проветривании через пару часов серые от пыли! И тут ещё последний несчастный островок зелени казнят... Что теперь вместо них планируют делать, где можно найти информацию?

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