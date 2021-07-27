За горожанами смывает из ведра в унитаз бабушка в платном туалете горпарка Бердска
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За горожанами смывает из ведра в унитаз бабушка в платном туалете горпарка Бердска

1:49:307/27/2021,София МальцеваФото: Софии Мальцевой
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Как сообщает заведующий городского парка, это происходит в связи с ремонтом общественного туалета. Стоимость одного посещения уборной - 15 рублей.

В туалете не работает слив

Яркий желтый туалет в городском парке Бердска работает. Люди отдают 15 рублей, а там их встречает два места пользования и бабушка с ведром воды вместо смыва. Не работает слив.

Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" заведующий городского парка Сергей Баранов, это происходит в связи с ремонтом общественного туалета.

- Часть оборудования в туалете городского бердского парка не работает, потому что она находится в ремонте. Те, что остались, вполне должны функционировать. Поэтому сейчас работают базовые - одна дежурная кабинка, писуар и рукомойник. А остальные закрыты, - отвечает заведующий сегодня, 27 июля.

Как только закончится ремонт, все снова вернется в работу. При этом, Сергей Баранов отмечает, что скоро будет установлен новый туалет, на который сейчас отдают все силы. А этот туалет принадлежит аттракциону, поэтому его работу контролирует его владелец.

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От редакции

Нужен еще туалет в парке?

Аноним, 27 июля 2021 7:03:10
НВР:
Ещё один туалет в парке не будет лишним: сломается один, тогда выручит другой.
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Andrey, 27 июля 2021 7:07:56
Бабушка с ведром- пик цивилизации 21 века. Лучше бы по старинке- дырка в полу.
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Умар, 27 июля 2021 7:50:36
Смех да и только, техника повышенной сложности любой сантехник исправит за час! Проще бабушку с ведром держать и объяснять что все не работает! Дикость, русское и так сайдет!
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Алиса, 27 июля 2021 7:51:52
Мне крайне не приятно когда за мной убирать(смывать) приходят!
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Аноним, 27 июля 2021 7:52:36
Вопрос заведующему городского парка Сергею Баранову: в подведомственном Вам парке 99% деревьев, высаженных в прошлом году, не прижились. Какую работу Вы ведете по замене крупномерных деревьев, умерших в подведомственном Вам парке? Их заменит подрядчик в рамках своих работ или Вы сами из своего кармана или так все оставите? Срок приемки работ - 1 сентября. Оно не за горами, а деревья мертвые, половина парка пустая, старые карусельки горой свалены на газоне. Расскажите, пожалуйста, жителям и поподробнее
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