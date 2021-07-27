За горожанами смывает из ведра в унитаз бабушка в платном туалете горпарка Бердска

Яркий желтый туалет в городском парке Бердска работает. Люди отдают 15 рублей, а там их встречает два места пользования и бабушка с ведром воды вместо смыва. Не работает слив.
Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" заведующий городского парка Сергей Баранов, это происходит в связи с ремонтом общественного туалета.
- Часть оборудования в туалете городского бердского парка не работает, потому что она находится в ремонте. Те, что остались, вполне должны функционировать. Поэтому сейчас работают базовые - одна дежурная кабинка, писуар и рукомойник. А остальные закрыты, - отвечает заведующий сегодня, 27 июля.
Как только закончится ремонт, все снова вернется в работу. При этом, Сергей Баранов отмечает, что скоро будет установлен новый туалет, на который сейчас отдают все силы. А этот туалет принадлежит аттракциону, поэтому его работу контролирует его владелец.
Ещё один туалет в парке не будет лишним: сломается один, тогда выручит другой.