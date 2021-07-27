В Бердске угнан квадроцикл CF MOTO X8 с дачного участка СНТ "Вега-3"

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Алексей:
Угнан квадроцикл CF MOTO X8 с дачного участка СНТ ВЕГА-3 предположительно в период с 18.07-20.07. Цвет красный. За достоверную информацию о местонахождении - вознаграждение!!! n.8-952-937-04-20.
За достоверную информацию о местонахождении - вознаграждение!!!
В рубрику "Сообщи свои новости" написал Алексей:
Угнан квадроцикл CF MOTO X8 с дачного участка СНТ ВЕГА-3 предположительно в период с 18.07-20.07. Цвет красный. За достоверную информацию о местонахождении - вознаграждение!!! n.8-952-937-04-20.
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