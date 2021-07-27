Штормовой ветер сорвал сроки ремонта рампы для экстремалов в горпарке Бердска
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Штормовой ветер сорвал сроки ремонта рампы для экстремалов в горпарке Бердска

3:01:487/27/2021,София МальцеваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Ремонт точно начнется в ближайшие дни, а когда закончится - пока неизвестно. Все будет зависеть от скорости выполняемых работ.

Работы должны начаться в ближайшие дни


На многочисленные обращения жителей Бердска починить аварийную рампу для скейтеров, откликнулась власть города. Начать ремонт площадки планируют на этой неделе.

Как сообщал 20 июля “Курьер. Среда. Бердск” начальник ОДМ Бердска Владислав Дубровский, ремонтные работы должны были начаться в понедельник, 26 июля. До этого числа была выполнена небольшая подготовка - рампу сначала обнесли красной лентой и перевернули. При этом, 26 июля ремонт еще не начинался, как объясняет Дубровский, виной всему плохие погодных условий.

- Вчера из-за штормового ветра техника не смогла произвести подготовительные работы. Сегодня утром они сделаны, поэтому сроки ремонта сместились, - ответил Владислав Дубровский 27 июля в беседе с “Курьер. Среда. Бердск”.

В связи с этим, ремонт точно начнется в ближайшие дни, а когда закончится - пока неизвестно. Все будет зависеть от скорости выполняемых работ.

- Работы могут начаться сегодня, по срокам пока не понятно, - заключил начальник ОДМ.

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