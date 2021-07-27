Олимпиада в Токио 2021: Виктор Минибаев и Александр Бондарь принесли России медали по прыжками в воду

Российские спортсмены по прыжкам в воду принесли нашей стране бронзовые медали на Олимпиаде в Токио-2021. Это сделали Виктор Минибаев и Александр Бондарь и для них это настоящий успех. Бондарь, уроженец Луганска (за Россию выступает с 2015 года), завершал карьеру. Минибаев был близок к этому. Отметим, что несмотря на долгую карьеру для обоих спортсменов это первые медали. Больше у того, у нашей сборной не было призовых мест и в Рио.
- В прыжках в воду все может повернуться как угодно. Готовы мы все одинаково. Решает психология. Олимпиада не закончена. Постараемся взять реванш в личном турнире, - рассказал Минибаев.