Рабочий на манипуляторе погиб от удара током на мосту. Семья получит 800 000 рублей
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Рабочий на манипуляторе погиб от удара током на мосту. Семья получит 800 000 рублей

12:54:427/27/2021Фото: pixabay
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Мужчина получил смертельный удар током во время перевозки бортового камня.

Суд встал на сторону семьи

Свердловский областной суд отменил решение нижестоящей инстанции по поводу компенсации семье рабочего, погибшего на Макаровском мосту в Екатеринбурге.

Напомним, все случилось в июле 2019 года. Тогда погиб водитель манипулятора. Во время перевозки бортового камня машина задела стрелой крана провода линии электропередач. Водитель получил сильнейший удар током и скончался на месте. После этого ЧП прокуратура начала проверку и нашла в деятельности ООО "ТК "Элитстрой" различные нарушения техники безопасности.

После трагедии супруга погибшего обратилась в суд с иском, в котором требовала выплатить 300 тысяч рублей морального вреда в свою пользу и по 500 тысяч в пользу каждого из двоих детей. В итоге, суд постановил взыскать с компании по 250 тысяч рублей на ребенка, а жене отказать.

Но прокурор принес апелляционное представление на решение районного суда. Свердловский областной суд согласился с доводами, обязав организацию выплатить 300 тысяч рублей в пользу супруги погибшего работника. В итоге, в пользу семьи будет взыскано в общей сумме 800 тысяч рублей

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