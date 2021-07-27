Рабочий на манипуляторе погиб от удара током на мосту. Семья получит 800 000 рублей

Свердловский областной суд отменил решение нижестоящей инстанции по поводу компенсации семье рабочего, погибшего на Макаровском мосту в Екатеринбурге.
Напомним, все случилось в июле 2019 года. Тогда погиб водитель манипулятора. Во время перевозки бортового камня машина задела стрелой крана провода линии электропередач. Водитель получил сильнейший удар током и скончался на месте. После этого ЧП прокуратура начала проверку и нашла в деятельности ООО "ТК "Элитстрой" различные нарушения техники безопасности.
После трагедии супруга погибшего обратилась в суд с иском, в котором требовала выплатить 300 тысяч рублей морального вреда в свою пользу и по 500 тысяч в пользу каждого из двоих детей. В итоге, суд постановил взыскать с компании по 250 тысяч рублей на ребенка, а жене отказать.
Но прокурор принес апелляционное представление на решение районного суда. Свердловский областной суд согласился с доводами, обязав организацию выплатить 300 тысяч рублей в пользу супруги погибшего работника. В итоге, в пользу семьи будет взыскано в общей сумме 800 тысяч рублей