Что должен делать каждый мусульманин в Гадир-Хум 28 июля 2021 года?

28 июля 2021 года мусульмане будут отмечать один из своих праздников, который ежегодно выпадает на 18 день Зуль-Хиджа. Этот праздник называется Гадир Хум . Так называлась место, находящееся между Мединой и Меккой, где пророк Мухаммед после своего последнего хаджа и перед смертью выступил с проповедью перед своими последователями.
О приближающейся смерти пророка было заранее известно и к этому дню более ста тысяч последователей собрались на эту проповедь. В своей речи пророк объявил, что своим преемником назначает своего двоюродного брата Али ибн Абу Талиба. Поскольку среди последователей пророка Мухаммеда в основном были шииты, то сунниты с этим решением не согласились. В итоге в качестве преемника пророка Мухаммеда после его смерти был выбран не его двоюродный брат, а его ближайший соратник.
Одним из самых важных исламских праздников этот день считают только мусульмане-шииты. Это именно у них в этот день принято держать строгий пост, длящийся от времени восхода солнца и до его заката. Накануне празднования в домах раскуривается благовония, мусульмане совершают полное омовение и надевают на себя чистые одежды, на которые также наносятся благовония.
Вдень праздника помимо основных 5 намазов, читается ещё один намаз, который состоит из 6 текстов, повторить которые нужно два раза. Кроме этого в этот день мусульманин должен прочесть особый текст с восхвалениями Всевышнему.
Принято в этот день совершать добрые дела, заниматься благотворительностью, ходить в гости и посещать родственников с целью обсуждения текстов Корана, которому в этот день уделяется времени больше, чем в другие дни. Благоприятно в этот день мириться с теми, с кем чем у вас есть плохие отношения.
При встрече мусульмане сегодня вместо обычного приветствия произносят следующие слова: "Хвала Аллаху, Который сделал нас ухватившимися за вилаят повелителя верующих".
Строго запрещается совершать сегодня злые и дурные поступки, сквернословить, нарушать пост, а также отказывать помощи всем тем, кто о ней просит.