Раковый ад Бердска: В выдаче опиумных препаратов онкобольному Константину Пономареву отказали медики ЦГБ. Смотрите видео

Не может получить сильные наркотические препараты 61-летний онкобольной Константин Пономарев из Бердска.
"Пережил инсульт"
Как стало известно, диагноз Константину поставили 2 года назад. Мужчина пережил два инсульта. Обнаружили опухоль случайно, когда житель Бердска оформлял инвалидность.
- Выяснилось, что у него еще и метастаза в легких. Вышли на почку. Четвертую стадию рака сразу поставили. Мужа неохотно, но тем не менее, взяли на операцию, которая прошла 8 мая 2020 года на ул. Пирогова, 25. Ему удалили почку, но поскольку без надпочечников человек жить не может и их нельзя было убирать, у него метастазы обоих надпочечников. Они поражены. Шансы выжить малы,- со слезами на глазах говорит журналисту "Курьер. Среда. Бердск" жена Константина Елена.
Двойная доза
Как рассказала Елена, она неоднократно вместе с супругом обращалась в больницу. Вместо таких сильных препаратов, как морфин, Константину выдали лишь трамадол, который при его имеющейся IV стадии рака бессилен. Уже начались адские боли.
- Я сказать хочу, что если мой муж и жив, то это только потому, что я рядом. Он пошел в больницу без меня, так как я сама тогда болела. Я говорила ему, чтобы настаивал на сильных препаратах. Он имеет на них полное право и на психотропные тоже, потому что человек в депрессии. Я, как медик, знаю, что трамадол помогает далеко не всем и вообще очень редко помогает. В итоге он пришел домой и принес этот мешок с трамадолом, который мне очень хочется им вернуть и сказать "пользуйтесь". Сейчас я ставлю мужу двойную дозу трамадола,- отметила Елена.
Врач "скорой" была в шоке
Подтвердила абсурдность наличия препаратов трамадола и врач скорой помощи Бердска, которую Елена вызывала для обезболивания.
- Скорая приехала и врач была в шоке. Как трамадол у нас только может быть! Ему нужны опиумные препараты,- приводит слова врача Елена.
Врач посоветовала семье, что нужно вызывать "неотложку" для выписки опиумных препаратов, чтобы терапевт была в курсе.
- Я три раза вызывала на обезболивание. Никто никакую информацию не передал, - заявила жена Константина.
"Удовлетворительное" состояние
Помимо вышеперечисленных фактов Елену возмущает и отметка состояния "удовлетворительно" в больничном листе Константина подписанным врачом Шпомером. Мол, может ли быть удовлетворительным состояние человека при таком диагнозе?
- Это что получается: у покойника тоже состояние удовлетворительное? - у него же ничего не болит,- возмущается Елена.
Скручивает кишечник
Ухудшение состояние Пономарева длится с 1 июня 2021 года. Это подтверждают и врачи "скорой". Супруга заставила Константина пройти УЗИ в платной поликлинике, так как по ее словам, в бесплатной медицине невозможно ничего добиться. Выяснилось, что время от времени у мужчины сильно перекручивается кишечник по типу снежной бури.
- У него поражен весь организм. Мучают дикие боли в пояснично-крестцовой области. Когда он у меня сегодня ночью кричал, я думала соседи придут. Он очень мужественный человек. Однажды его так скрутило, а он дома один был,- поведала супруга заболевшего горожанина.
Одиннадцать дней подряд звонила в больницу
Больше всего Елена переживала за Константина тогда, когда у нее обнаружили коронавирус. Женщина звонила в call-центр поликлиники и умоляла, чтобы к супругу на дом пришел врач.
- Когда я узнала 23 июня, что у меня положительный тест на ковид я стала вызывать терапевта на дом. У мужа был бронхит , он кашлял. У него была высокая температура и я думала, что от меня заразился. С 23 июня по 4 июля я вызывала врача каждый день. К нему никто не пришел. Сыну сказала: "Вези его платно к терапевту". Сделали тест и он был отрицательный. Его лечили от бронхита и вот только недавно он перестал кашлять. А представляете онкобольной, у него еще эмфизема легких на фоне рака. Он и так задыхается. Дыхательный аппарат у нас дома один на двоих и такое вот отсутствие лечения от врачей! Сегодня еще раз позвонила в колл-центр, они начали допрос, когда я вызывала врача и сколько раз. Я им сказала, что отчитываться о своих вызовах им не собираюсь. Есть факт, что к мужу никто не приехал. Последние 7 лет я работала в частной клинике по уходу с онкобольными и инсультными. Знаю, что при таких болях люди умирают от болевого шока. У него сегодня давление высокое было. Он под градом, я его протираю, это все бежит. Он практически умирал у меня на руках,- произнесла Елена.
"Третьего инсульта не переживу"
Обращаться в прокуратуру или иные другие правоохранительные органы Елена не намерена потому, как тяжело больна. Ей и ее мужу очень трудно физически передвигаться и у них практически нет сил. У Елены парализована нога. после инсульта.
- Я исхожу из того, что мне нужно как можно дольше прожить, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь супруга. У меня 14 июня был второй инсульт в моей жизни. Третьего инсульта я просто не переживу. Мне одного стресса будет достаточно. Чтобы попасть к онкологу нужно прийти в поликлинику к 6 утра. Хватит или нет сил простоять там до половины восьмого и просидеть еще 2-3 часа до приема в кабинет? - недоуменно сказала женщина.
"Он уже пожелтевший"
С трудом Елене Пономаревой удалось подобрать слова, чтобы описать нынешнее оказание помощи людям и медицину в целом.
- Не было назначено мужу адекватное лечение. Он уже пожелтевший весь. Слова главврачу не буду произносить вслух. Где ваша медицинская, так скажем, совесть? Как можно смотреть на то, что происходит? Почему не пробиваете то, что людям нужны лекарства? Ведь это в ваших силах! При этом думаю, что своих врачей нужно поддерживать, чтобы они не вынуждены были отказывать людям в том, чтобы они сами выкупили себе препараты на худой конец, если нет возможности в больнице для спасения своих жизней,- посчитала Пономарева.
Сказали приехать
После посещения семьи Пономаревых журналистом "Курьер. Среда. Бердск", сегодня, 27 июля, семье Пономаревых позвонила врач ЦГБ Модяева. Медик вежливо сообщила Елене, что в больнице сломалась машина и приехать доставить лекарства сотрудники поликлиники не могут. Елена предложила вызвать оплачиваемое ею такси врачам, но это оказалось бесполезным. Медицинские сотрудники заявили, что Константину необходимо самому появиться в больнице и подписать бумаги, по всей вероятности, на выдачу наркотических препаратов. Впрочем, до сих пор неизвестно, как еле передвигающийся мужчина сможет добраться до ЦГБ и простоять в очереди несколько часов, не задохнувшись и не упав в обморок.
Вопрос главврачу
Редакция о произошедшей ситуации задала вопрос главврачу ЦГБ Бердска Алле Дробинской. Пока ответ не поступил.
"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий. И сделает запросы от редакции в Минздрав Новосибирской области, Минздрав РФ - почему онкольные Бердска не получают необходимого обезболивания в 21 веке. Когда уже во многих странах, гораздо беднее, России, стало нормой, что онкобольной может жить без боли.