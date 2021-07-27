Как стерилизовать банки в современной бытовой техник

Конец лета – это время созревания большинства овощей и фруктов, их консервации на зиму. Но для того, чтобы варенье, компоты и прочее не взорвалось, важно правильно простерилизовать банки. Этот процесс убивает различные микроорганизмы на поверхности посуды. Самый распространённый и всем известный способ – стерилизация на пару. Но сейчас появилась новая бытовая техника и, следовательно, расширились способы как стерилизовать банки.
Стерилизация в микроволновке
На дно банки наливают немного воды и если мощность микроволновой печи составляет 700-800 Вт, то её включают на три минуты. Стоит помнить, что микроволновая печь не подходит для стерилизации металлических крышек.
Главное преимущество метода – минимум времени. Недостаток – количество банок для стерилизации ограничено ёмкостью микроволновки, подходит для полулитровых и литровых банок.
Стерилизация банок в мультиварке
Сегодня это чудо техники есть практически на каждой кухне, но не каждая хозяйка знает, что в мультиварке можно стерилизовать банки. Для этого нужно установить насадку для пара, а на дно чаши налить воду, туда можно положить крышки. Сверху на насадку выставляют банки, и включают режим «варка на пару». Время дезинфекции – 15 минут.
Стерилизация в посудомоечной машине
Никто не задумывался, что посудомойка может служить такому процессу. Мало того, что она хорошо промоет тару перед консервацией, так и ещё избавит её от бактерий. Для этого нужно выбрать режим с максимально горячей температурной – не ниже 70 градусов. Такой вариант подойдёт для большого количества банок, поскольку посудомоечная машина затрачивает много энергии и воды.
Кроме этого, избавиться от микроорганизмов на стенках посуды можно и другими способами стерилизации:
- уксусом;
- спиртом;
- на пароварке;
- в кастрюле с водой;
- в духовке.
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