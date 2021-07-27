Рекламная сеть LuckyAds – можно ли заработать?
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Рекламная сеть LuckyAds – можно ли заработать?

3:51:247/27/2021Фото: https://catalog.tools/
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В доступе фирмы свыше пяти тысяч сайтов-партнеров
Рекламная сеть

Ищете где разместить рекламу или, наоборот, у вас есть место для неё? Заработать рекламодателям и вебмастерам поможет рекламная сеть LuckyAds.  Это современная интернет компания, которая не имеет фактического офиса, а вся её деятельность проходит в сети.

Что предлагает LuckyAds рекламодателям

В доступе фирмы свыше пяти тысяч сайтов-партнеров. Их разнообразие позволяет выбрать ресурс с любой подходящей тематикой. Оплата происходит за один клик и составляет один рубль. Главный элемент продвижения – партнёрская ссылка, если она заинтересовала пользователя, он по ней переходит. Таким образом привлекаются новые покупатели и растет прибыль.

Большинство контекстной рекламы раздражает пользователей, она стала слишком навязчивой. Поэтому реклама через LuckyAds – это естественное размещение материалов и ссылок, они грамотно переплетаются с основной тематикой сайта и вызывают у посетителей интерес, а не возмущение.

Что предлагает LuckyAds вебмастерам

Заработок вебмастера составляет 60 копеек с рубля, который платит рекламодатель за один клик. Вывести заработанные средства можно без ограничений, единственное исключение – Яндекс.Деньги, где минимальная сумма для вывода составляет 10 рублей. Вывести средства можно сразу на карту. Если есть желание получать доход в иностранной валюте, стоит учесть, что в этом случае минимальный вывод составляет 100 рублей.

Вебмастер может выводить деньги как по запросу, так и настроить их получение систематически, в любой день недели.

Что нужно для того, чтобы стать партнёром LuckyAds

Для этого достаточно, чтобы ресурс вебмастера посещала 100 пользователей в сутки, и он не имел возрастных ограничений. Безусловно, портал должен соответствовать всей требованием законодательства. Если вы проходите по этим критериям, то регистрируетесь на LuckyAds. После регистрации сайт проходит обязательную модерацию.

При возникновении любых вопросов можно обратится в службу поддержки по электронной почте или к онлайн-консультанту на платформе. В LuckyAds также действует бонусная система поощрения, что позволяет приобретать электротехнику, дачные инструменты и.д.

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