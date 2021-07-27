"Кондор" Бердска получил 1,3 млн рублей гранта за поиски останков фронтовиков
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"Кондор" Бердска получил 1,3 млн рублей гранта за поиски останков фронтовиков

4:08:417/27/2021Фото: пресс-центр администрации Бердска
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Ребята едут на раскопки в Тверскую область.

Поисковики едут в командировку

29 июля поисковый отряд «Кондор» из Бердска отправляется в очередную экспедицию. На этот раз поисковики поедут в город Белый Тверской области. Работы по поиску останков солдат погибших в годы Великой Отечественной войны стартуют 2 августа и продолжаться до 9 августа этого года. 10 августа отряд «Кондор» будет готовиться к церемонии перезахоронения останков на Петропавловском кладбище.

Напомним, что в этом месяце бердский поисковый отряд стал обладателем самого большого в его истории гранта субсидии на сумму 1 млн 294 тысячи рублей, победив в конкурсе среди некоммерческих социально-ориентированных организаций за счет средств областного бюджета Новосибирской области по организации и проведению поисковых работ.

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