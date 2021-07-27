Суд возобновил и сразу отложил процесс по иску на 9,6 млн рублей КБУ Бердска к экс-директору Кожину

В Бердском городском суде 27 июля возобновился процесс по гражданскому иску муниципального Комбината бытовых услуг к бывшему директору предприятия Александру Кожину. В апреле 2021 года в заседании был объявлен перерыв в связи с тем, что судья Сергей Мельчинский назначил очередную экспертизу, чтобы установить, причинил ли Кожин ущерб КБУ и на ту ли сумму, которую вменяет предприятие — 9,6 млн рублей.
Напомним, что с экспертизы началось рассмотрение дела в июне 2020 года. А в апреле 2021 года процесс снова был приостановлен в связи с тем, что понадобилась вторая экспертиза. И вот она готова. Но судебное заседание 27 июля не состоялось.
- Заседание отложили по причине болезни ответчика. Он в суд не явился. Следующее заседание запланировано на 11 августа, - пояснила «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя Бердского горсуда Наталья Сафронова.
Третьими лицами по делу выступают администрация Бердска, экс-руководитель Расчетно-кассового центра Марина Глазкова и собственно сам РКЦ.
Напомним, что Комбинат требует взыскать с бывшего руководителя 9,6 млн рублей, которые якобы переплатил Кожин Расчетно-кассовому центру в качестве вознаграждения за сбор платежей с населения за оплату коммунальных услуг. Как заявлял «Курьер. Среда. Бердск» Александр Кожин, он себя виновным не считает, утверждает, что никакого ущерба не было — деньги никто не перечислял, поэтому добровольно платить он не собирается.
Между тем, суд уже признал Кожина и Глазкову виновными в превышении должностных полномочий. Каждый получил с учетом признания вины и раскаяния по три года условно. Но оба заявили, что действовали во благо бердчан, чтобы избавить их от очередей в кассы по оплате услуг ЖКХ. Стоит отметить, что после первой бухгалтерской экспертизы статью переквалифицировали — первоначально их обвиняли в хищении или растрате.
С 2013 года КБУ и «Новосибирскэнергосбыт» заключили агентский договор, по которому НЭС от имени Комбината собирает с населения плату за услуги ЖКХ и получает за это вознаграждение. Через год «Новосибирскэнергосбыт» заключил аналогичный договор с частной фирмой РКЦ, установив вознаграждение в размере 0,87% с суммы собранных средств.
Однако в апреле 2015-го Комбинат тоже заключает аналогичный договор с Расчетно-кассовым центром на те же услуги, что и НЭС, только с меньшей ставкой вознаграждения — 0,73%. Таким образом существовали два дублирующих договора, но по второму, как признал суд, деньги фактически не поступали (их уже собирал РКЦ по договору с НЭС).
За три года КБУ перечислил на счет РКЦ в виде агентских процентов 9,6 млн рублей. Кожин, и Глазкова заявили, что они не имели злого умысла. Деньги они себе не брали — РКЦ покупал новое оборудование для пункта приема платежей.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» Александр Кожин полтора года просидел в СИЗО по обвинению в «хищении воды» на 170 млн рублей. Позже сумму ущерба снизили до 5,7 млн. Именно в ходе расследования этого дела всплыл новый эпизод — о растрате 9,6 млн рублей. 10 декабря 2019-го бывшего директора КБУ выпустили на свободу прямо в зале суда. Свое наказание он отбыл за время следствия и суда.
В январе 2020 года Александра Кожина взяли на работу в новосибирскую электросетевую кампанию в должности директора по развитию, где он трудится до сих пор. Кожин утверждал, что Бердском и Комбинатом, где проработал с 2013-го по 2018 годы, он более не интересуется. Хотя весной 2021-го его пригласили в рабочую группу по актуализации схемы теплоснабжения города в качестве эксперта.