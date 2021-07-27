В России скончались 779 пациентов с коронавирусом за сутки на 27 июля

Сегодня, 27 июля, оперативный штаб России по борьбе с распространением коронавирусной инфекции обновил статистику по новым зараженным. Так, за прошедшие сутки в стране выявили 23 032 новых заболевших. В частности, за сутки было выявлено 1 973 случая в Московской области, 1 923 - в Санкт-Петербурге, 539 - в Нижегородской области, 490 - в Свердловской области, 485 - в Красноярском крае.
В настоящее время в России продолжают лечение 490 482 человека. Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 779 против 727 днем ранее, до 155 380.
Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,52%, следует из данных штаба.
В частности, за сутки было зарегистрировано 62 летальных случая в Санкт-Петербурге, 33 - в Иркутской области, 29 - в Краснодарском крае, 27 - в Нижегородской области, 26 - в Московской области.