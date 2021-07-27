Какие цветы стоит дарить на первом свидании?

Выбор цветов для мужчины, это всегда непростое занятие. Хорошо, когда мужчина знает что нравится его избраннице и чётко угадывает её вкусы и прихоти. Но что же делать в том случае, если мужчина идет еще только на первое свидание и не знает предпочтений своей дамы?
Дарить или не дарить?
В любом случае любое внимание проявленное даже в маленьком букетике будет очень приятно вашей девушки. Авансом к вашей карме добавится сразу плюсик. Нет ничего страшного в том, что вы не знаете какие цветы ей нравятся главное учитывать условия, в которых будет проходить ваше свидание. Хотя бывают и такие случаи, когда цветы для первого свидания вовсе неуместны. Например, если вы решили встретиться для совместного полета в аэротрубе или прыжка с парашютом. Ну куда она денет их?
Но давайте будем исходить из общепринятых стандартов проведения первого свидания: встреча на улице, не длительная прогулка, возможно - посещение кафе. Учитывайте, пожалуйста, тот факт, чтобы девушке было удобно с ним. Он не должен быть огромным и неудобным, потому что ей всю прогулку не придется нести его в руках.
Для зрелой дамы не стоит выбирать невинные букетики, для невинных девушек не стоит выбирать темно-красные розы, которые будут выглядеть слишком тяжело.
Постарайтесь не выбирать слишком дорогие букеты, чтобы это не выйдет не выглядела вычурно, но и не стоит слишком экономить, наполовину увядшие цветочки в потрепанной обёртке никакого плюсиков к вашей карме не добавят.
Итак, давайте подведем итог - каким должен быть универсальный букет?
- Выбираете компактный букет. Он должен был быть не слишком объемным, с короткими стеблями и в классическом варианте оформления.
- Не стоит выбирать слишком дорогой и вычурный букет, даже если ваши финансовые возможности позволяют вам это сделать, это будет выглядеть неуместно.
- Старайтесь, чтобы цветы соответствовали этикету. Не стоит дарить слишком нежные цветы ты или слишком тяжёлые цветы.
- Цветы должны соответствовать времени года.
Бонусом скажем вам по секрету: если вы знаете, что ваша избранница страдает аллергией на цветы - ей можно подарить сладкий букет из фруктов или конфет.