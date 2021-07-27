Какие цветы стоит дарить на первом свидании?
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Какие цветы стоит дарить на первом свидании?

11:20:457/27/2021Фото: pxhere
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Любое внимание проявленное даже в маленьком букетике будет очень приятно вашей девушки. Авансом к вашей карме добавится сразу плюсик.

розы
Классика - беспроигрышный вариант, но и тут есть свои нюансы

Выбор цветов для мужчины, это всегда непростое занятие. Хорошо, когда мужчина знает что нравится его избраннице и чётко угадывает её вкусы и прихоти. Но что же делать в том случае, если мужчина идет еще только на первое свидание и не знает предпочтений своей дамы?

Дарить или не дарить?

В любом случае любое внимание проявленное даже в маленьком букетике будет очень приятно вашей девушки. Авансом к вашей карме добавится сразу плюсик. Нет ничего страшного в том, что вы не знаете какие цветы ей нравятся главное учитывать условия, в которых будет проходить ваше свидание. Хотя бывают и такие случаи, когда цветы для первого свидания вовсе неуместны. Например, если вы решили встретиться для совместного полета в аэротрубе или прыжка с парашютом. Ну куда она денет их?

Но давайте будем исходить из общепринятых стандартов проведения первого свидания: встреча на улице, не длительная прогулка, возможно - посещение кафе. Учитывайте, пожалуйста, тот факт, чтобы девушке было удобно с ним. Он не должен быть огромным и неудобным, потому что ей всю прогулку не придется нести его в руках.

Для зрелой дамы не стоит выбирать невинные букетики, для невинных девушек не стоит выбирать темно-красные розы, которые будут выглядеть слишком тяжело.

Постарайтесь не выбирать слишком дорогие букеты, чтобы это не выйдет не выглядела вычурно, но и не стоит слишком экономить, наполовину увядшие цветочки в потрепанной обёртке никакого плюсиков к вашей карме не добавят.

Итак, давайте подведем итог - каким должен быть универсальный букет?


  1. Выбираете компактный букет. Он должен был быть не слишком объемным, с короткими стеблями и в классическом варианте оформления.
  2. Не стоит выбирать слишком дорогой и вычурный букет, даже если ваши финансовые возможности позволяют вам это сделать, это будет выглядеть неуместно.
  3. Старайтесь, чтобы цветы соответствовали этикету. Не стоит дарить слишком нежные цветы ты или слишком тяжёлые цветы.
  4. Цветы должны соответствовать времени года.

Бонусом скажем вам по секрету: если вы знаете, что ваша избранница страдает аллергией на цветы  - ей можно подарить сладкий букет из фруктов или конфет.

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