Точечную застройку подозревают жители Бердска в сквере за ГДК: Началась вырубка кленов

Рубят аварийные деревья на площадке между домами №26 на ул. Лелюха и №11 на ул. Первомайской. Сквер весь зарос старыми кленами. Но местные жители подозревают, что вместо сквера и детской площадки здесь появятся жилые дома.
Как сообщали в пресс-центре мэрии Бердска, идет плановая вырубка аварийных деревьев в сквере за Городским домом культуры.
По словам директора ГЦКиД Елены Рущиковой, аварийные деревья вырубают ради благоустройства сквера. Она заверила, что никакой точечной застройки производится не будет.
По информации из управления природными ресурсами Бердска, все деревья комиссия признала аварийными - они представляют реальную угрозу для местных жителей. В основном вырубают многолетние клены, которые часто ломаются от порывов ветра.
Днем 27 июля с площадки, где происходит вырубка, вывозили срубленные и распиленные стволы. Ветки пока остались. Территория вырубки огорожена сигнальной лентой.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в ЖКХ несколько лет ведут борьбу с аварийными тополями. По словам вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова, за 5 лет вырубили порядка 1000 тополей.