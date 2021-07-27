Путин приказал бороться с инфляцией и ростом цен
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
27.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Путин приказал бороться с инфляцией и ростом цен

8:03:417/27/2021
0

Важно, чтобы все предпринимаемые шаги были скоординированы, выверены и сбалансированы, подчеркнул президент.

Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам

Восстановление российской экономики сопровождается ростом инфляции. Об этом заявил президент России Владимир Путин 27 июля во время совещания по экономическим вопросам. По его словам, правительство и Центробанк реагируют нужным образом, однако важно, чтобы шаги были выверены и скоординированы.

-Сегодня предлагаю сосредоточиться на том, как российская экономика преодолевает последствия эпидемии коронавируса. Мы видим, что восстановление мировой экономики в целом продолжается, причём довольно высокими темпами, но этот объективный процесс связан и с инфляционными рисками, - отметил российский лидер.

Как подчеркнул глава государства, восстановление ключевых секторов национальной экономики и рынка труда идет довольно быстро. Его сопровождает рост инфляции, которая не сильно значительна, но все-таки выходит за целевые ориентиры России. На это влияют разные факторы — как внешние, так и внутренние.

«Правительство и Центральный банк реагируют соответствующим образом как на уровне макроэкономических действий, так и отраслевого регулирования. Важно, чтобы все предпринимаемые шаги были — еще раз хочу это подчеркнуть — скоординированы, выверены и сбалансированы. Уверен, что именно так мы и будем действовать», — подчеркнул Путин.

Он предложил участникам совещания обсудить первоочередные задачи. Путин попросил министра финансов Антона Силуанова доложить о результатах мероприятий, которые провели по линии «Большой двадцатки». После этого президент предложил присутствующим обсудить этот доклад применительно к ситуации в России, сообщает сайт Кремля.

«Гнилое сердце»: за что испанец разгромил Навку одной фразой
Неожиданный поворот в деле Башкировой: выходка её защиты
Самый злопамятный и мстительный знак Зодиака: не пощадит никого
Умер знаменитый юморист: беда случилась за 2 недели до смерти
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Я этого не вижу»: смелая реплика Польши о судьбе Крыма
Кричащие звоночки высокого сахара в крови: гляньте на ноги
По натуре своей злые: эти знаки Зодиака мстят за любую мелочь
Умные, но чудовищно мстительные: связываться с ними опасно
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

За нападение на врача "скорой" завели уголовное дело после жалобы потерпевшего в СК в Новосибирске
7:40:47 7/27/2021
За нападение на врача "скорой" завели уголовное дело после жалобы потерпевшего в СК в Новосибирске
«Российский» штамм коронавируса перестал быть опасным? Что ответили в ВОЗ
7:31:49 7/27/2021
«Российский» штамм коронавируса перестал быть опасным? Что ответили в ВОЗ
Дексаметазон при коронавирусе: как лечит, чем полезен и может ли быть опасен
7:25:39 7/27/2021
Дексаметазон при коронавирусе: как лечит, чем полезен и может ли быть опасен
Лунный календарь стрижек и здоровья волос на август 2021 года
7:20:15 7/27/2021
Лунный календарь стрижек и здоровья волос на август 2021 года
БердскТочечную застройку подозревают жители Бердска в сквере за ГДК: Началась вырубка кленов
7:19:01 7/27/2021
Точечную застройку подозревают жители Бердска в сквере за ГДК: Началась вырубка кленов
В Кремле оценили темпы вакцинации от коронавируса в России
7:00:16 7/27/2021
В Кремле оценили темпы вакцинации от коронавируса в России
БердскПервого кандидата в депутаты Госдумы от Бердска зарегистрировал облизбирком
6:34:57 7/27/2021
Первого кандидата в депутаты Госдумы от Бердска зарегистрировал облизбирком
Чем опасна сильная магнитная вспышка в начале августа 2021 года? Как пережить катаклизм без потерь
6:20:44 7/27/2021
Чем опасна сильная магнитная вспышка в начале августа 2021 года? Как пережить катаклизм без потерь
БердскРаковый ад Бердска: В выдаче опиумных препаратов онкобольному Константину Пономареву отказали медики ЦГБ. Смотрите видео
6:10:47 7/27/2021
Раковый ад Бердска: В выдаче опиумных препаратов онкобольному Константину Пономареву отказали медики ЦГБ. Смотрите видео
Весь город сотрясся: Взрыв прогремел на химзаводе, власти просят жителей не выходить на улицу
6:07:23 7/27/2021
Весь город сотрясся: Взрыв прогремел на химзаводе, власти просят жителей не выходить на улицу