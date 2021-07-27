Спутник V: противопоказания к прививке
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Спутник V: противопоказания к прививке

11:00:427/27/2021Фото: pixnio.com
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Создатели вакцины из исследовательского центра имени Гамалеи предлагают использовать «Спутник V» для прививки людей от 18 до 60 лет.

вакцина
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Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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На июль 2021 года самой ходовой российской вакциной остаётся «Спутник V». С момента создания в конце прошлого года она успела пройти немало клинических испытаний, подтвердивших эффективность и безопасность вакцины. Материалом для неё послужили два штамма аденовируса человека с фрагментами SARS-CoV-2 – возбудителя коронавируса. «Спутник V» вводят путём двух инъекций.

Сформированного иммунитета должно хватить на полтора года.
Создатели вакцины из исследовательского центра имени Гамалеи предлагают использовать «Спутник V» для прививки людей от 18 до 60 лет. Обязательная вакцинация положена россиянам из некоторых профессиональных сфер. Ни медикам, ни пациентам не стоит игнорировать противопоказания вакцины, подтверждённые Минздравом РФ. Людям с ними положен медицинский отвод от вакцинации – временный или постоянный.

Кому не ставят «Спутник V»

Несовершеннолетним вакцину пока не вводят из-за малой изученности вопроса. В текущем июле начались исследования поведения «Спутника V» в организме московских подростков от 12-ти лет.
Вакцинация кормящих матерей всё ещё под запретом. Беременные женщины, особенно рискующие заразиться коронавирусом из-за хронических заболеваний, смогут привиться «Спутником V». Срок беременности не должен быть ниже 22-х недель.
Повышенная чувствительность и аллергия на один из компонентов в составе «Спутника V» – повод отказаться от него в пользу другой вакцины.
Не прививают пациентов, в жизни которых случались серьёзные аллергические реакции в виде анафилактического шока или тяжёлых форм экземы.
Противопоказан «Спутник V» людям с серьёзными нарушениями в работе печени, почек, сердечно-сосудистой или эндокринной систем.
Не прививают пациентов с астмой.
Обострившиеся хронические болезни – повод отложить введение «Спутника V» на 2-3 недели после наступления ремиссии.
Пациенты с инфекционными и простудными заболеваниями смогут привиться только через 2 недели после полного выздоровления.

Непереносимость первого компонента

Некоторые противопоказания выявляются, когда первый компонент вакцины уже введён. К ним относят аллергические реакции, подъём температуры тела до 40 градусов и судороги. Согласно рекомендациям «Роспотребнадзора», таким людям не делают вторую инъекцию «Спутника V».
Через 3-4 недели после стабилизации состояния пациенту рекомендуется проверить наличие антител к коронавирусу. Если они не успели сформироваться, через 3 месяца пациента попробуют привить другой вакциной.

С особым вниманием

Некоторые заболевания, хоть и непростые, но возможности вакцинации не исключают. Их наличие требует чуткого наблюдения со стороны врача и пациента.
Осторожность следует проявить, прививая людей с заболеваниями системы кроветворения, сахарным диабетом, метаболическим синдромом, эпилепсией и перенесённым инсультом.
Онкологические и аутоиммунные болезни требуют отдельного решения медиков, которые должны сопоставить риски и пользу вакцинации для конкретного пациента.

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