Российские гимнастки завоевали золото в командном многоборье на Олимпиаде в Токио

Российские участницы сборной России по гимнастике стали олимпийскими чемпионками на Олимпиаде в Токио — у них золотые медали в командном многоборье.
Результат командного выступления — 169,528 баллов вывел спортсменок из России на три очка вперед от сборной США, которой досталось серебро. Третье место и бронзовая награда — у девушек из Великобритании.
Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова — звездный состав российской гимнастики, который оказался на высочайшем уровне во время выступления в Токио.