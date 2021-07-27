Российские гимнастки завоевали золото в командном многоборье на Олимпиаде в Токио
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Российские гимнастки завоевали золото в командном многоборье на Олимпиаде в Токио

9:30:297/27/2021Фото: Reuters
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В составе команды на высшую ступень пьедестала почета поднялись Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова.

Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова - олимпийские чемпионки

Российские участницы сборной России по гимнастике стали олимпийскими чемпионками на Олимпиаде в Токио — у них золотые медали в командном многоборье.

Результат командного выступления — 169,528 баллов вывел спортсменок из России на три очка вперед от сборной США, которой досталось серебро. Третье место и бронзовая награда — у девушек из Великобритании.

Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова — звездный состав российской гимнастики, который оказался на высочайшем уровне во время выступления в Токио.

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