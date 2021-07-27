Можно ли есть перед сдачей крови на антитела

Широкое распространение коронавирусной инфекции по миру ввело в обиход новые медицинские анализы. Один из популярнейших – исследование венозной крови на концентрацию антител. Результаты позволяют человеку узнать о перенесённом заболевании, эффективности прививки и необходимости ревакцинации.
Чтобы результат анализа получился достоверным, важно правильно подготовиться к процедуре забора крови. И главным в такой подготовке остаётся состав рациона и временной промежуток, в который важно «поголодать» накануне анализа.
Какие антитела проверять?
Актуальным маркером сопротивляемости организма к коронавирусу принято считать иммуноглобулин IgG. После выздоровления или вакцинации он на несколько месяцев остаётся в организме, обеспечивая моментальный иммунный ответ на появление возбудителя коронавируса.
Ещё один «популярный» иммуноглобулин IgM можно проверить в процессе заболевания. Его наличие подтверждает, что в организме бушует опасный вирус. К моменту выздоровления IgM в крови иссякает, а анализ его наличия не имеет большого смысла.
Большинство используемых в России тест-систем показывают концентрацию IgG в миллилитре крови. Если анализ выявил меньше 10-ти единиц этого иммуноглобулина, то в организм не попадали ни коронавирус, ни вакцина от него. Иногда такой результат может соответствовать самому началу заболевания. Более 10-ти единиц IgG говорит о перенесённом заболевании или вакцинации.
Медики избегают формулировки «чем больше антител – тем выше сопротивляемость», потому что иммунитет не сводится к одному только показателю IgG и обусловлен индивидуальными особенностями организма.
Как готовиться?
Результат анализа IgG напрямую не связан с показателями сахара в крови. Поэтому существует ошибочное мнение, что накануне анализа можно есть что угодно. На самом деле это не так. За 4-5 часов до забора крови в организм не должно поступать еды и напитков, кроме чистой воды.
За три дня до анализа на антитела нужно снизить количество жиров в пище. Насыщенные триглицериды в виде сливочного масла, животного сала и сметаны лучше исключить совсем.
Алкоголь не принимают в течение 2-х суток до анализа, от курения воздерживаются за 3 часа до забора крови.
По возможности, за день до анализа нужно приостановить приём лекарств. Если без них не обойтись, нужно предупредить лечащего врача.
Тяжёлым трудом нельзя заниматься за сутки до сдачи крови. Забегать в процедурную впопыхах не стоит, нужно спокойно посидеть 15 минут перед анализом.
Как на анализ влияет пища?
После приёма пищи в крови повышается уровень сахара и жира, последний приводит к кратковременной липемии. Она проявляется как помутнение крови. Исследовать такой образец сложно, химические и спектральные маркеры могут дать неверный результат.
Спирт, попавший в кровь из алкоголя, также меняет биохимический состав, мешая сделать правильный вывод о концентрации антител в анализе.