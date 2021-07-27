Boeing экстренно попросит посадку: На борту рейса Якутия-Крым 165 пассажиров 

Пассажирский Boeing, на борту которого находятся, предположительно, 165 пассажиров, готовится к экстренной посадке в аэропорту Симферополя. Как сообщают экстренные службы, причиной стали технические проблем с двигателем.
"В Симферополе экстренно готовится сесть Boeing, на борту которого, по предварительной информации, 165 пассажиров", - цитирует РИА Новости своц источник.
У воздушного судна возникла вибрация в одном из двигателей. Борт выполняет рейс из Якутии в Крым.
Как позже стало известно, самолет благополучно сел.
Из-за срочной посадки в зоне ожидания в воздухе над Черным морем находятся четыре самолета: два из Санкт-Петербурга и два из Москвы.
Представитель авиакомпании "Якутия" сообщил, что нештатная ситуация произошла на борту летевшего из Москвы в Крым самолета, передает ТАСС.