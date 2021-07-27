Активисты требуют от Путина проверить эффективность "ЭпиВакКороны" новосибирского "Вектора"
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
27.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Активисты требуют от Путина проверить эффективность "ЭпиВакКороны" новосибирского "Вектора"

10:26:527/27/2021
0

По их мнению, независимые эксперименты, показали, что выработанные после прививки этой вакциной антитела не способны нейтрализовать вирус SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19.

Российские вакцины можно комбинировать
Активисты обратились к Путину с требованием провести проверку вакцины «ЭпиВакКорона»
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
В Кремле оценили темпы вакцинации от коронавируса в России

В Кремле оценили темпы вакцинации от коронавируса в РоссииПочему жители Бердска давятся в очереди на вакцинацию "Спутником V" в химзаводской поликлинике, стало известноЕщё 367 новости

Активисты обратились к президенту России Владимиру Путину, в Минздрав, Роспотребнадзор, Росздравнадзор и новосибирский центр биотехнологий «Вектор» с требованием провести независимую проверку вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Кроме того инициативная группа требует опубликовать результаты третьей фазы испытаний.

В открытом письме отмечается, что в министерстве ответили: вакцина «ЭпиВакКорона» зарегистрирована в соответствии с федеральным законом «Об обращении лекарственных средств», ее эффективность и безопасность подтверждены.

«Однако в действующей инструкции к вакцине "ЭпиВакКорона" указано, что защитный титр антител в настоящее время неизвестен. Продолжительность иммунитета неизвестна. Клинические исследования по изучению эпидемиологической эффективности не проводились. Независимые эксперименты, проведенные с вирус-нейтрализацией, показали, что выработанные после прививки вакциной "ЭпиВакКорона" антитела не способны нейтрализовать вирус SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19», — пишут активисты.

«Сложившаяся ситуация вызывает обеспокоенность по поводу защищенности наших граждан, прошедших вакцинацию „ЭпиВакКороной“. Согласно постулату доказательной медицины, пока эффективность препарата не доказана экспериментально, научное сообщество и врачи имеют право считать препарат неработающим и испытывать сомнения в целесообразности его применения с недоказанной эффективностью и ставить под сомнение его применение. А это значит, что граждане, привитые вакциной "ЭпиВакКорона", с высокой долей вероятности не имеют действующей защиты от COVID-19», — сообщается в письме.

Участники клинических испытаний говорят, что после вакцинации этим препаратом все равно заболели коронавирусом, есть тяжелые случаи. Якобы есть документальные подтверждения того, что люди, получившие прививку «ЭпиВакКороной», не обнаруживают у себя антител.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" ранее главврач новосибирской частной клиники «Санитас» Михаил Андрушкевич заявил, что вакцина «ЭпиВакКорона» не работает вовсе — после нее люди болеют так же тяжело, как без прививки. его слова позже опровергла официальная медицина.

Женщина нашла под своей кроватью гнездо со змеей и 17 змеенышами
И года не прожили: что разрушило брак Олешко
Приказ раздеться до трусов вывел из себя спортсменок
Рост 226 см в 14 лет: как живется школьнице-гиганту
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Соседи рассказали о семье адмирала, чью семью зарезали в Питере
Громкое заявление Ракицкого о сборной России
Какой запрет начнет действовать с 1 января 2022 года
Что точно случится, если каждый день вставать в 4:30
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Закатываем помидоры на зиму самым простым и быстрым способом
10:20:30 7/27/2021
Закатываем помидоры на зиму самым простым и быстрым способом
Иск к Шнурову на 19,5 млн рублей подала экс-солистка группы "Ленинград"
10:02:38 7/27/2021
Иск к Шнурову на 19,5 млн рублей подала экс-солистка группы "Ленинград"
Российские гимнастки завоевали золото в командном многоборье на Олимпиаде в Токио
9:30:29 7/27/2021
Российские гимнастки завоевали золото в командном многоборье на Олимпиаде в Токио
Что можно посадить в конце июля на даче и в саду?
9:20:31 7/27/2021
Что можно посадить в конце июля на даче и в саду?
Boeing экстренно попросил посадку: На борту рейса Якутия-Крым 165 пассажиров 
9:15:00 7/27/2021
Boeing экстренно попросил посадку: На борту рейса Якутия-Крым 165 пассажиров 
До 5000 рублей получат на сборы в школу семьи в Новосибирской области
9:02:44 7/27/2021
До 5000 рублей получат на сборы в школу семьи в Новосибирской области
Участников антиковидного митинга отправили за решетку: Люди протестовали против локдауна
8:40:16 7/27/2021
Участников антиковидного митинга отправили за решетку: Люди протестовали против локдауна
Сауна «Хуторок» сгорела в Новосибирске. Смотрите видео
8:25:43 7/27/2021
Сауна «Хуторок» сгорела в Новосибирске. Смотрите видео
Когда копать картошку?
8:20:05 7/27/2021
Когда копать картошку?
Путин приказал бороться с инфляцией и ростом цен
8:03:41 7/27/2021
Путин приказал бороться с инфляцией и ростом цен