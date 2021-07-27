Активисты требуют от Путина проверить эффективность "ЭпиВакКороны" новосибирского "Вектора"

Активисты обратились к президенту России Владимиру Путину, в Минздрав, Роспотребнадзор, Росздравнадзор и новосибирский центр биотехнологий «Вектор» с требованием провести независимую проверку вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Кроме того инициативная группа требует опубликовать результаты третьей фазы испытаний.
В открытом письме отмечается, что в министерстве ответили: вакцина «ЭпиВакКорона» зарегистрирована в соответствии с федеральным законом «Об обращении лекарственных средств», ее эффективность и безопасность подтверждены.
«Однако в действующей инструкции к вакцине "ЭпиВакКорона" указано, что защитный титр антител в настоящее время неизвестен. Продолжительность иммунитета неизвестна. Клинические исследования по изучению эпидемиологической эффективности не проводились. Независимые эксперименты, проведенные с вирус-нейтрализацией, показали, что выработанные после прививки вакциной "ЭпиВакКорона" антитела не способны нейтрализовать вирус SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19», — пишут активисты.
«Сложившаяся ситуация вызывает обеспокоенность по поводу защищенности наших граждан, прошедших вакцинацию „ЭпиВакКороной“. Согласно постулату доказательной медицины, пока эффективность препарата не доказана экспериментально, научное сообщество и врачи имеют право считать препарат неработающим и испытывать сомнения в целесообразности его применения с недоказанной эффективностью и ставить под сомнение его применение. А это значит, что граждане, привитые вакциной "ЭпиВакКорона", с высокой долей вероятности не имеют действующей защиты от COVID-19», — сообщается в письме.
Участники клинических испытаний говорят, что после вакцинации этим препаратом все равно заболели коронавирусом, есть тяжелые случаи. Якобы есть документальные подтверждения того, что люди, получившие прививку «ЭпиВакКороной», не обнаруживают у себя антител.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" ранее главврач новосибирской частной клиники «Санитас» Михаил Андрушкевич заявил, что вакцина «ЭпиВакКорона» не работает вовсе — после нее люди болеют так же тяжело, как без прививки. его слова позже опровергла официальная медицина.