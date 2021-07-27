Стало плохо за рулем: Пассажирский автобус врезался в столб, есть пострадавшие. Смотрите видео

Автобус с пассажирами врезался в столб рядом с главным зданием МГУ им. М. В. Ломоносова 27 июля. На месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов, причины и обстоятельств ЧП устанавливаются.
Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России, водителя автобуса и еще троих пассажиров осматривают медики.
Позже стало известно, что водитель автобуса почувствовал себя плохо за рулем, в результате чего съехал с дороги и врезался в фонарь.
"По предварительным данным, во время движения водителю автобуса стало плохо за рулем, в результате чего он не справился с управлением и врезался в мачту городского освещения", - цитирует ТАСС свой источник.
В результате происшествия пострадал водитель автобуса, который находится в тяжелом состоянии, еще троих пассажиров осматривают медики, сообщили в ГИБДД.