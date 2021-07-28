С Днем крещения Руси - поздравления для каждого православного верующего

Сегодня славный праздник – крещение Руси,
Молитвы произносим в честь славного Владимира,
Все христиане русской земли,
Себя считает в вере непоколебимыми.
С праздником от души поздравляем всех,
Пускай вас ждёт огромнейших успех,
Пускай Господь на добрые дела благословляет,
Пусть птица счастья в ваш дом прилетает.
По всей России звенят колокола,
Свечи яркие у икон стоят,
Крестили Русь-матушку много лет тому назад,
Каждый празднику такому рад.
От всей души вас поздравляем,
Самого лучшего в жизни желаем,
Пускай здоровье будет крепким всегда,
Пускай Господь хранит от бед и зла
Торжественно убрана вся Россия,
Ведь день сегодня не простой,
Много веков тому назад Русь крестили,
Об этом помнить нужно всегда нам.
С великим праздником вас поздравляем,
Благословения Господня всем желаем,
Пусть каждая мечта осуществится,
Пусть счастье к вам на крыльях мчится.
***
Пусть светлый праздник Божьего знамения,
Принесёт вам любовь и примирения,
Пускай Господь оберегает всегда,
Пусть вера поможет избавиться от зла.
С днём крещения Руси поздравляем,
Жизни долгой и счастливой желаем,
Пусть всё, о чём мечтали, сбывается,
Пусть все обиды навсегда забываются.
Источник: bonnycards.ru, pozdravik.ru