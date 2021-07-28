Картинки на День Святого Владимира 28 июля и поздравления всем Володям и Вовам Руси

В День Владимира Святого,
Я хочу поздравить вас.
Пусть небесный покровитель,
Не оставит вас на час.
Дарит мир, здоровье, радость,
Бережет от бед, обид.
И поток энергий светлых,
Будет пусть для вас открыт.
С великим днем Владимира,
Сердечно поздравляем,
И радости, достатка,
Мы искренне желаем.
Пусть горести, ненастья, —
Уходят стороной,
Успех и только счастье,
Ваш бережет покой.
Здоровья, мы желаем,
Любви и теплоты,
И самые заветные —
Пусть сбудутся мечты!
В День Владимира Святого,
Я хочу Вам, как всегда,
Пожелать большой удачи
И здоровья на года.
Чтобы счастье было рядом,
Не покинуло в пути,
А все беды и ненастья
Вам с достоинством пройти.
Будет счастье — будет радость,
Так, желаю я, чтоб вам
В жизни будет только сладость,
И любви не по годам.
Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru