Картинки на День Святого Владимира 28 июля и поздравления всем Володям и Вовам Руси
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Картинки на День Святого Владимира 28 июля и поздравления всем Володям и Вовам Руси

2:17:307/28/2021Фото: bipbap.ru
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С великим днем Владимира, сердечно поздравляем, и радости, достатка, мы искренне желаем.

День Святого Владимира

В День Владимира Святого,
Я хочу поздравить вас.
Пусть небесный покровитель,
Не оставит вас на час.

Дарит мир, здоровье, радость,
Бережет от бед, обид.
И поток энергий светлых,
Будет пусть для вас открыт.

День Святого Владимира

С великим днем Владимира,
Сердечно поздравляем,
И радости, достатка,
Мы искренне желаем.

Пусть горести, ненастья, —
Уходят стороной,
Успех и только счастье,
Ваш бережет покой.

Здоровья, мы желаем,
Любви и теплоты,
И самые заветные —
Пусть сбудутся мечты!

День Святого Владимира

В День Владимира Святого,
Я хочу Вам, как всегда,
Пожелать большой удачи
И здоровья на года.

Чтобы счастье было рядом,
Не покинуло в пути,
А все беды и ненастья
Вам с достоинством пройти.

Будет счастье — будет радость,
Так, желаю я, чтоб вам
В жизни будет только сладость,
И любви не по годам.

Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru

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