Поздравления на День PR-специалиста 28 июля
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Поздравления на День PR-специалиста 28 июля

4:21:417/28/2021Фото: bipbap.ru
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PR специалисты, у вас творческий подход, вы любому делу дадите ход, совремённый мир без ваших услуг не обойдётся, без отдыха, трудиться вам придётся.

День PR-специалиста

Приятно на тебя смотреть,
Как много сил в тебе собралось,
Пиару жить, не умереть,
Не зря с тобою мы связались.
Твои желания принесли,
Развитие для фирмы нашей,
PR-компании твои,
Становятся всё краше, краше.
Царишь в общении с людьми,
Умами в миг овладеваешь,
Ты нам – послание судьбы,
В пиаре все конкретно знаешь.

***

Продукцию компании легко продвигаете вы,
В жизнь воплощаете заветные мечты,
Товар раскупается с молотка,
У пиарщиков легка рука.
Сегодня праздник ваш, примите поздравленья,
Пускай отличным будет настроенье,
Пускай работа будет радостью для вас,
Пусть солнышко удачи вам светит каждый час.

***

PR специалисты, у вас творческий подход,
Вы любому делу дадите ход,
Совремённый мир без ваших услуг не обойдётся,
Без отдыха, трудиться вам придётся.
С праздником вас искреннее поздравляем,
Жизни долгой и счастливой желаем,
Пускай зарплата вас приятно удивляет,
Пускай друзья надёжные окружают.

***

Вы – короли раскрутки и рекламы,
Мы восхищаемся, пиарщики, вами,
Обычный товар, разукрасите словом,
И компания будет с огромным уловом.
Успехов вам желаем от души,
Пускай сбываются заветные мечты,
Пускай удача перед вами двери открывает,
Пусть результат работы приятно удивляет.

***

Удовольствия от маркетинга и рекламы получаете,
Товар со скоростью продвигаете,
Идеи в жизнь воплощаете легко,
Пиарщики, вы смотрите в будущее далеко.
За услуги ваши, искренне благодарим,
С праздником искренне поздравить хотим,
Желаем вам удачи, радости и счастья,
Пусть не коснутся вас несчастья.

Источник: pozdravik.ru, bipbap.ru

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