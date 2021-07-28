Открытки от дизайнера на 28 июля День крещения Руси и чистейшие поздравления

28 июля — День крещения Руси.
С Днем крещения Руси
Я хочу поздравить.
Веру православную
На весь мир прославить.
Верь, надейся, не сдавайся,
Без причины не скорби.
Все проблемы — испытания
На извилистом пути.
Пусть Господь тебе поможет
Трудности преодолеть.
Я желаю лишь с любовью
В даль тебе всегда смотреть.
***
День крещения Руси —
С Богом единение.
Отче даст тебе совет,
Ну, а с ним — прощение.
Будет Он оберегать
Каждого, кто кается
Бог не даст тебе упасть
Или же умаяться.
Отче к нам на Русь пришёл
(Земли Руси чистые),
Чтобы с радостью дарить
Чудеса лучистые.
Нынче праздник на Руси —
Так давай помолимся
И в душевной чистоте
Детям уподобимся.
Пусть Отец небесный сам
Для всех нас проявится.
Будьте чутки к чудесам —
То Ему понравится!
***
С Днем крещенья матушки-Руси!
С праздником великим православным!
Веру в сердце, как свечу неси,
Помни в суете мирской о главном,
Помни, что молитва — это труд,
Ближнего люби всегда и Бога,
На добро будь щедр, скупым — на суд,
В жизни отыщи свою дорогу!
***
Сегодня день великий, очень важный,
Сегодня день крещения Руси,
И в этот день тебе желаю,
Гармонию души своей ты обрети.
Еще желаю я достатка,
Земных и неземных всех благ,
Чтоб было все с тобой в порядке,
Чтоб не пугал вовеки мрак!
***
Сегодня день светлый, крещенье Руси,
Нательный свой крестик ты с честью носи,
Добро он подарит, укажет нам путь,
Поможет в беде, стоит только шепнуть.
Пусть радостно будет в душе и на сердце,
Отбросив сомненья, в добро вы поверьте,
Станут светлыми мысли и добрыми сны,
И дни будут счастьем, успехом полны.
***
Так много лет прошло с тех пор,
Как князь Владимир Русь крестил,
Но православный человек
Событье это не забыл,
Всех с этим праздником святым,
Мы поздравляем от души,
Желаем счастья всем и благ,
Давайте верой дорожить!
***
Владимир Русь крестил когда-то,
С тех пор прошли уже века,
Но эта важная столь дата
Для нас и ныне велика,
Ведь выбор веры — важный шаг,
А христианство — путь наш верный!
Я всем желаю только благ,
Чтоб вы не знали в жизни терний!
Источник: pozdravok.ru