Открытки от дизайнера на 28 июля День крещения Руси и чистейшие поздравления
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Открытки от дизайнера на 28 июля День крещения Руси и чистейшие поздравления

7:23:167/28/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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День крещения Руси — С Богом единение. Отче даст тебе совет, ну, а с ним — прощение.

28 июля — День крещения Руси

28 июля — День крещения Руси. 

28 июля — День крещения Руси
28 июля — День крещения Руси

С Днем крещения Руси

Я хочу поздравить.

Веру православную

На весь мир прославить.

Верь, надейся, не сдавайся,

Без причины не скорби.

Все проблемы — испытания

На извилистом пути.

Пусть Господь тебе поможет

Трудности преодолеть.

Я желаю лишь с любовью

В даль тебе всегда смотреть.

***

День крещения Руси —

С Богом единение.

Отче даст тебе совет,

Ну, а с ним — прощение.

Будет Он оберегать

Каждого, кто кается

Бог не даст тебе упасть

Или же умаяться.

Отче к нам на Русь пришёл

(Земли Руси чистые),

Чтобы с радостью дарить

Чудеса лучистые.

Нынче праздник на Руси —

Так давай помолимся

И в душевной чистоте

Детям уподобимся.

Пусть Отец небесный сам

Для всех нас проявится.

Будьте чутки к чудесам —

То Ему понравится!

***

С Днем крещенья матушки-Руси!

С праздником великим православным!

Веру в сердце, как свечу неси,

Помни в суете мирской о главном,

Помни, что молитва — это труд,

Ближнего люби всегда и Бога,

На добро будь щедр, скупым — на суд,

В жизни отыщи свою дорогу!

***

Сегодня день великий, очень важный,

Сегодня день крещения Руси,

И в этот день тебе желаю,

Гармонию души своей ты обрети.

Еще желаю я достатка,

Земных и неземных всех благ,

Чтоб было все с тобой в порядке,

Чтоб не пугал вовеки мрак!

***

Сегодня день светлый, крещенье Руси,

Нательный свой крестик ты с честью носи,

Добро он подарит, укажет нам путь,

Поможет в беде, стоит только шепнуть.

Пусть радостно будет в душе и на сердце,

Отбросив сомненья, в добро вы поверьте,

Станут светлыми мысли и добрыми сны,

И дни будут счастьем, успехом полны.

***

Так много лет прошло с тех пор,

Как князь Владимир Русь крестил,

Но православный человек

Событье это не забыл,

Всех с этим праздником святым,

Мы поздравляем от души,

Желаем счастья всем и благ,

Давайте верой дорожить!

***

Владимир Русь крестил когда-то,

С тех пор прошли уже века,

Но эта важная столь дата

Для нас и ныне велика,

Ведь выбор веры — важный шаг,

А христианство — путь наш верный!

Я всем желаю только благ,

Чтоб вы не знали в жизни терний!

Источник: pozdravok.ru

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