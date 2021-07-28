На День великого князя Владимира уникальные открытки и добрые слова всем Владимирам 28 июля

28 июля православные вспоминают великие деяния равноапостольного князя Владимира и чтят его светлую память.
***
Владимир — имя древних киевских князей.
Назвали этим именем тебя не зря:
Ты мужествен и полон радужных идей.
Мы поздравляем с именинами тебя.
Пусть начинания будут успешными,
Пусть будет рядом ангел твой хранитель!
Не позволяй ты чувствам быть поспешными
И помни: ты по жизни победитель!
***
На именины тебе, Вова,
Желаю счастья, долгих лет,
Живи роскошно и здорово,
Всегда любовью будь согрет!
Святой Владимир пусть поможет
Осуществить твои мечты!
Ничто тебя пусть не тревожит,
Не знай ни бед, ни суеты!
***
Вова, Вовочка, Владимир,
Будь всегда во всем ты силен!
Пусть судьба любит тебя,
Жизнь преподносит моменты, любя.
Пусть испытания любые, —
Хоть добрые, хоть лихие.
Не заставляют тебя грустить,
Лучше забыть и отпустить.
***
Владеешь миром ты, Владимир.
И вот, День ангела пришёл.
По жизни силами своими
Чтоб ты все блага приобрёл!
Желаю быть тебе, Володя,
Таким же сильным и крутым,
Пусть денежки к тебе приходят,
И путь твой будет золотым.
Княгиню встретить я желаю,
Такую, как достоин ты!
Пускай тебя судьба ласкает,
И все сбываются мечты!
***
День Владимира пришел.
Поздравляю искренне сердечно.
Я желаю, чтоб успех тебя нашел
И с тобой остался чтоб навечно.
Пусть тебе благоволят
Радость, счастье, процветанье.
Пусть улыбки душу окрылят,
А судьба исполнит все мечтанья.
***
С Днем Владимира поздравить
От души, Вован, хочу,
Пусть победы, достижения
Будут, парень, по плечу.
Пусть святой тебе поможет
В жизни все преодолеть,
Дарит крылья вдохновение,
Хочется от счастья петь.
Будь здоров, богат, успешен,
Имя славь и верь в себя,
Будет пусть на чувства щедрой
Твоя яркая судьба.
***
С Днем Владимира сегодня
Поздравления принимай,
Для потока слов сердечных
Душу, Вова, открывай.
Покровитель пусть поможет
В каждом деле, начинание,
Результаты пусть работы
Оправдают ожидания.
Источник: pozdravok.ru