28 июля - Гадир Хум-2021: Невероятно искренние слова и удивительные картинки для родных
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28 июля - Гадир Хум-2021: Невероятно искренние слова и удивительные картинки для родных

3:14:067/28/2021,Азиз АгаевФото: Курьер. Среда. Бердск
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28 июля мусульмане отмечают праздник Гадир Хум.

28 июля - Гадир Хум
28 июля - Гадир Хум

Гадир Хум — местечко рядом с прудом Хум между Меккой и Мединой, возле которого пророк Мухаммед выступил перед своими сподвижниками с проповедью, в ходе которой объявил Али ибн Абу Талиба своим преемником и носителем вилаята. 

28 июля - Гадир Хум
28 июля - Гадир Хум

Именем Бога начнем свой рассказ,
Милость Его безгранична для нас.
Великий Творец нас из глины создал,
И Истины путь Он нам всем указал,
Пророков один за другим посылал,
Чтоб каждую тонкость они объясняли,
Любить окружающих нас побуждали,
К благому, хорошему нас наставляли,
На тему Всевышнего всё рассуждали,
Что ели, что пили, чтоб все соблюдали,
От мерзости, алчности, нас отдаляли,
Чтоб в будущей жизни мы все не страдали.

Последним Пророком был наш Мухаммед (с)
(О Боже, храни же его от всех бед,
Пошли благословенье семье его вслед!),
Добился немало великих побед,
В истории мира оставил он след,
Ему удалось свою умму создать,
Сплотить всех арабов, их вместе собрать,
Программу Всевышнего в жизнь претворять,
Ислам во все страны чтоб распространять,
Состраданье друг другу у них развивать,
Деяниям добрым людей призывать,
С утра очень рано чуть свет чтоб вставать,
Молиться Создателю нас призывать,
Сердца бедняков смог он завоевать,
Науке, к благому, учить-обучать,
Женщин как надо уметь уважать,
Нельзя также слуг никогда обижать,
По мере возможностей освобождать,
Проблему расизма как надо решать,
Сироту как кормить и любить, обожать,
Лаской, улыбкой к себе приближать…

И люди старались ему подражать,
Идолов лживых всех уничтожать,
От невежества, злости всем надо бежать,
Девочек малых чтоб не убивать,
Как это в землю живьем закопать?!
Думать хоть можете, и соображать?!
Вы же ведь люди, а не дикари,
На диких зверей ты постой, посмотри,
С них вот пример ты хотя бы возьми,
Как они любят младенцев своих,
Ласкают и кормят как, сразу троих,
И как человека такого простить?
Как Вы такое могли допустить?!
Как же ребенка так можно губить?!
Они - наша радость, их надо любить,
Вспоминать это горе сейчас нелегко,
Такое встречалось тогда широко,
Не будем мы в это вникать глубоко,
Лучше от темы не уходить далеко,
Как-нибудь может, вернемся потом,
Сейчас же хочу рассказать о другом.

Работа Пророка (с) была тяжела,
Куда ни посмотришь - повсюду дела,
Общину Ислама годами создал,
Главой государства он нового стал,
Трудился и ночью, он не отдыхал,
Имущество личное бедным давал,
Голодным всегда он почти засыпал,
Книгу Всевышнего всем разъяснял,
На все их вопросы всегда отвечал,
Детали, все мелочи сам объяснял,
Всех главных в стране лично сам выбирал
Способности каждого он замечал,
И кто что умеет - легко различал,
За политику внешнюю сам отвечал,
С кем надо - сражался, с кем мир заключал,
И как судья лично он сам выступал,
Кого поощрял, а кого миловал,
Благими делами себя занимал,
Кого не встречал, всем любовь даровал.

28 июля - Гадир Хум
28 июля - Гадир Хум

Источник: stihi.ru

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